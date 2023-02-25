23 февраля в Башкирии простились с погибшим в СВО 22-летним Ильсуром Давлетбердиным

На траурной церемонии прощания с военнослужащим присутствовала депутат Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина, также возглавляющая РОО «Общество башкирских женщин», которая выразила соболезнования родителям погибшего военнослужащего, а также его родным и близким от имени главы Башкирии Радия Хабирова.