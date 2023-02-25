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23 февраля в Башкирии простились с погибшим в СВО 22-летним Ильсуром Давлетбердиным

25 февраля 2023, 12:45
Фото: vk.com/Фанис Аминев
В день Защитника Отечества в селе Ишберда состоялась траурная церемония, где земляки проводили бойца в последний путь.

Глава Баймакского района Башкирии Фанис Аминев в праздничный день Защитника Отечества поделился и печальной новостью о проводах погибшего в ходе спецоперации 22-летнего жителя села Ишберда Ильсура Давлетбердина. Опубликовал глава района и фото с прощания, на котором собралось большое количество желающих отдать последние почести земляку.

На траурной церемонии прощания с военнослужащим присутствовала депутат Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина, также возглавляющая РОО «Общество башкирских женщин», которая выразила соболезнования родителям погибшего военнослужащего, а также его родным и близким от имени главы Башкирии Радия Хабирова.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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