23 февраля в Башкирии простились с погибшим в СВО 22-летним Ильсуром Давлетбердиным

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Глава Баймакского района Башкирии Фанис Аминев в праздничный день Защитника Отечества поделился и печальной новостью о проводах погибшего в ходе спецоперации 22-летнего жителя села Ишберда Ильсура Давлетбердина. Опубликовал глава района и фото с прощания, на котором собралось большое количество желающих отдать последние почести земляку.
На траурной церемонии прощания с военнослужащим присутствовала депутат Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина, также возглавляющая РОО «Общество башкирских женщин», которая выразила соболезнования родителям погибшего военнослужащего, а также его родным и близким от имени главы Башкирии Радия Хабирова.