Врач из Уфы перечислил признаки серьезной болезни у людей, которые хотят много секса

Врач-сексолог из Уфы Артур Салахов на своей страничке в социальной сети рассказал о том, симптомом каких заболеваний может быть чрезмерное желание плотских утех. В то время как немалое количество пациентов переживают из-за низкого либидо и исчезнувшего желания вести сексуальную жизнь, как раз таки чрезвычайно повышенное либидо может свидетельствовать о некоторых весьма серьезных заболеваний.