Врач из Уфы перечислил признаки серьезной болезни у людей, которые хотят много секса

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Врач-сексолог из Уфы Артур Салахов на своей страничке в социальной сети рассказал о том, симптомом каких заболеваний может быть чрезмерное желание плотских утех. В то время как немалое количество пациентов переживают из-за низкого либидо и исчезнувшего желания вести сексуальную жизнь, как раз таки чрезвычайно повышенное либидо может свидетельствовать о некоторых весьма серьезных заболеваний.
Врач подчеркивает, что гиперсексуальность (иногда называемая сексуальной зависимостью или компульсивным расстройством сексуального поведения) является спорным диагнозом, но связанное с ней поведение может приносить проблемы, причем весьма серьезные.
— С ними [мужчинами с гиперсексуальностью] не могли жить женщины, потому что им нужен был секс каждый день несколько раз в день. Они не могли работать, потому что если у них не было секса несколько часов, начиналась агрессия, раздражительность, снижение настроения. У них нарушался сон, без секса они не могли заснуть и просыпались с диким желанием, — поделился врач девиациями в сексуальном поведении, встречавшимися на его пути.
Сексолог уточняет, что наличие сильного либидо еще не означает, что кто-то гиперсексуален, однако Всемирная организация здравоохранения признает это импульсивным расстройством. Но отличает гиперсексуальность от сильного либидо, так это навязчивость, страдания и влияние на повседневную жизнь.
— Пациенты с гиперсексуальностью не всегда поддаются обуревающим их страстям, пытаются контролировать свои побуждения, но понимают, что не могут. Часто они чувствуют стыд и вину за себя, после чего развивается депрессия или тревога. Во многих случаях их сексуальные контакты не приносят удовлетворения, — пишет Артур Салахов.
Специалист предупреждает, что в конечном итоге гиперсексуальность может привести к финансовым трудностям, разрыву отношений и иметь медицинские и социальные последствия, такие как ИППП и незапланированные беременности. Людям же, которые чувствуют, что их сексуальные желания выходят из-под контроля или мешают повседневной жизни, рекомендуется обратиться к врачу сексологу.
В другом посте врач рассказал о том, что гиперсексуальность может быть симптомов весьма серьезного и настоящего заболевания — посттравматического стрессового события (ПТСР) - состояние психики, вызванное травмирующим событием или серией событий.
— Могут появляться ночные кошмары или воспоминания, связанные с травмой, повышенные реакции на внешние раздражители, беспокойство, депрессия и другие симптомы, которые могут негативно повлиять на жизнь человека. Исследования показали, что может быть связь между переживанием травматического события и развитием гиперсексуальности или появление компульсивного сексуального поведения которое может принести значительные страдания — сообщил Артур Салахов.
Так по мнению исследователей пациенты страдающие ПТСР, могут подвергаться повышенному риску гиперсексуальности, а активное сексуальное поведение может использоваться людьми с ПТСР как способ для них избавиться от своих тревожных симптомов и снять стресс.