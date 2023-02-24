В пожаре в Миякинском районе Башкирии погиб мужчина

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В ходе пожара в жилом доме в Миякинском районе республики погиб мужчина 1958 года рождения. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что возгорание началось сегодняшним утром в жилом доме по улице Восточная в деревне Киргиз-Мияки. В тушении огня участвовали силы МЧС, а также добровольная пожарная команда местного сельсовета.
Пожар удалось локализовать в течение четверти часа, ещё через несколько минут огонь был полностью потушен. Несмотря на это, в ходе тушения огня было найдено тело мужчины — предположительно, хозяина дома.