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Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В пожаре в Миякинском районе Башкирии погиб мужчина

24 февраля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Возгорание произошло в частном доме в селе Киргиз-Мияки

В ходе пожара в жилом доме в Миякинском районе республики погиб мужчина 1958 года рождения. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что возгорание началось сегодняшним утром в жилом доме по улице Восточная в деревне Киргиз-Мияки. В тушении огня участвовали силы МЧС, а также добровольная пожарная команда местного сельсовета.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Пожар удалось локализовать в течение четверти часа, ещё через несколько минут огонь был полностью потушен. Несмотря на это, в ходе тушения огня было найдено тело мужчины — предположительно, хозяина дома.

#Азамат Нухов#Происшествия
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