mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Башкирии увековечили память о погибшем в ходе СВО Фанисе Хусаинове

24 февраля 2023, 06:28
Фото: Фанур Шайхисламов/ VK.com
В его честь установили две мемориальные доски, а также открыли «парту героя» с его изображением

В Башкирии увековечили память о погибшем в ходе СВО Фанисе Хусаинове. «Парту героя» с его изображением установили в школе села Новокайпаново — малой родине погибшего. Об этом сообщил в соцстеях глава администрации Таташлинского района Фанур Шайхисламов.

Сообщается, что помимо парты в Таташлинском района также появились мемориальные доски в честь Фаниса Хусаинова. В частности их установили на фасаде школы села Новокайпаново и Башкирского северо-западного сельскохозяйственного колледжа в селе Буль-Кайпаново.

 

Фото: Фанур Шайхисламов/ VK.com

Напомним, Фанис Хусаинов получил широкую известность после того, как в составе батальона, по информации администрации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь. Позднее Хусаинов дал интервью, где рассказал о том, почему решил отправиться на СВО в качестве добровольца.

В январе 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Фанис Хусаинов погиб при выполнении боевых задач. Позднее информацию о гибели подтвердили власти.

В ходе оперативного совещания правительства 23 января глава Башкирии Радий Хабиров обратился к администрации Татышлинского района с поручением увековечить память о погибшем. Хабиров также выразил благодарность матери Фаниса Хусаинова, отметив, что она воспитала сына настоящим воином и патриотом.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
Сегодня, 08:17
Врач из Уфы перечислил признаки серьезной болезни у людей, которые хотят много секса
Сегодня, 07:27
«Не выполнил план»: на нахваленной Хабировым фабрике ответили на жалобу по зарплате
Сегодня, 08:43
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
22 февраля 06:52
В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»
Вчера, 05:44