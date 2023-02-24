Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Башкирии увековечили память о погибшем в ходе СВО Фанисе Хусаинове. «Парту героя» с его изображением установили в школе села Новокайпаново — малой родине погибшего. Об этом сообщил в соцстеях глава администрации Таташлинского района Фанур Шайхисламов.
Сообщается, что помимо парты в Таташлинском района также появились мемориальные доски в честь Фаниса Хусаинова. В частности их установили на фасаде школы села Новокайпаново и Башкирского северо-западного сельскохозяйственного колледжа в селе Буль-Кайпаново.
Напомним, Фанис Хусаинов получил широкую известность после того, как в составе батальона, по информации администрации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь. Позднее Хусаинов дал интервью, где рассказал о том, почему решил отправиться на СВО в качестве добровольца.
В январе 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Фанис Хусаинов погиб при выполнении боевых задач. Позднее информацию о гибели подтвердили власти.
В ходе оперативного совещания правительства 23 января глава Башкирии Радий Хабиров обратился к администрации Татышлинского района с поручением увековечить память о погибшем. Хабиров также выразил благодарность матери Фаниса Хусаинова, отметив, что она воспитала сына настоящим воином и патриотом.