В Башкирии увековечили память о погибшем в ходе СВО Фанисе Хусаинове

Напомним, Фанис Хусаинов получил широкую известность после того, как в составе батальона, по информации администрации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь. Позднее Хусаинов дал интервью, где рассказал о том, почему решил отправиться на СВО в качестве добровольца.