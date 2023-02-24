В Башкирии пять больниц получат в 2023 году томографы и ангиографы

Он отметил, что на эти цели в 2023 году будет направлено 528 миллионов рублей. Министр рассказал, что в медучреждениях функционирует 76 компьютерных томографов, из которых 19 приобретены по нацпроекту «Здравоохранение». В основном они сконцентрированы в Уфе — 36 КТ и 14 МРТ. С 1 января по 10 февраля этого года на них выполнено свыше 50 тысяч исследований. Также больницы оснащены 21 ангиографом, из них пять поступили по нацпроекту. За тот же период на них проведено свыше шести тысяч исследований.