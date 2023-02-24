Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на дорогах Уфы

По данным статистики, 23 февраля в Уфе бывало задержано четверо граждан, севших за руль авто в нетрезвом состоянии, также инспекторы выявили 25 случаев нарушений при перевозке детей. Суммарно за прошедшие сутки на дорогах Уфы было выявлено 338 нарушений ПДД.