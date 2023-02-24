Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на дорогах Уфы

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 14:57
На дорогах Уфы в ближайшие сутки пройдут массовые проверки водителей. Целью профилактических мероприятий в столичной Госавтоинспекции называют предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД в ходе мероприятий уделят особое внимание выявлению случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних в салоне авто.
По данным статистики, 23 февраля в Уфе бывало задержано четверо граждан, севших за руль авто в нетрезвом состоянии, также инспекторы выявили 25 случаев нарушений при перевозке детей. Суммарно за прошедшие сутки на дорогах Уфы было выявлено 338 нарушений ПДД.