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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на дорогах Уфы

24 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
Особый акцент в рамках мероприятий будет сделан на выявлении нарушений при перевозке детей, а также случаев нетрезвого вождения

На дорогах Уфы в ближайшие сутки пройдут массовые проверки водителей. Целью профилактических мероприятий в столичной Госавтоинспекции называют предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД в ходе мероприятий уделят особое внимание выявлению случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних в салоне авто.

По данным статистики, 23 февраля в Уфе бывало задержано четверо граждан, севших за руль авто в нетрезвом состоянии, также инспекторы выявили 25 случаев нарушений при перевозке детей. Суммарно за прошедшие сутки на дорогах Уфы было выявлено 338 нарушений ПДД.

 

#Азамат Нухов#Общество
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