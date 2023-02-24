Путин не будет выступать с обращением к россиянам 24 февраля

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сегодня Владимир Путин якобы должен выступить с обращением перед россиянами.
— Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, — заявил Песков.
Напомним, что ровно год назад, 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Путин обозначил целью СВО «защиту людей», которые по его словам «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».