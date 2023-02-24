Путин не будет выступать с обращением к россиянам 24 февраля

Напомним, что ровно год назад, 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Путин обозначил целью СВО «защиту людей», которые по его словам «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».