mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Путин не будет выступать с обращением к россиянам 24 февраля

24 февраля 2023, 08:45
Фото: 1MI
Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сегодня Владимир Путин якобы должен выступить с обращением перед россиянами.

— Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, — заявил Песков.

Напомним, что ровно год назад, 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Путин обозначил целью СВО «защиту людей», которые по его словам «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
Сегодня, 08:17
Врач из Уфы перечислил признаки серьезной болезни у людей, которые хотят много секса
Сегодня, 07:27
«Не выполнил план»: на нахваленной Хабировым фабрике ответили на жалобу по зарплате
Сегодня, 08:43
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
22 февраля 06:52
В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»
Вчера, 05:44