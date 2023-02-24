«Не выполнил план»: на нахваленной Хабировым фабрике ответили на жалобу по зарплате

Отметим, что это не первый случай, когда жители Башкирии негативно отзываются о работе на «Аркаде». Так, Наталия Б. заявила, что получила там зарплату 14 тысяч рублей, притом, что ранее её обещали уровень оплату от 20 тысяч и выше. По словам женщины, она не получала никаких выплат на Новый год и, с ее же слов, якобы вынуждена была работать едва ли не за еду.