«Не выполнил план»: на нахваленной Хабировым фабрике ответили на жалобу по зарплате

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
ООО ПО «Аркада» прокомментировала Mkset ситуацию с жалобой на зарплату. Ранее житель Башкирии Антон Д. рассказал в соцсетях о том, что якобы его зарплата на предприятии составила меньше, чем МРОТ. Так, к своему обращению оператор швейного оборудования прикрепил расчетный лист, заявив, что за январь ему начислили только 15 870 рублей и сделали перерасчет зарплаты за декабрь 2022 года в размере 5 тысяч рублей.
Как пояснили Mkset, зарплата на ООО «Аркада» — сдельно-премиальная, у каждого оператора швейного оборудования есть своя ведомость учета выработки, где отражено, сколько единиц продукции было изготовлено и сколько операций было выполнено в течение смены. Для каждого работника установлен норматив операций, исходя из которого производится начисление заработной платы.
Как отметил генеральный директор компании Евгений Романов, прежде чем трудоустроиться в «Аркаду», Антон Д. прошел обучение по направлению центра занятости Ишимбайского района по программе «Оператор швейного оборудования со знанием цифрового оборудования» в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С ним заключили социальный контракт по направлению «поиск работы», предусматривающий выделение денежных средств в размере минимального размера оплаты труда до 3-х месяцев. Далее специалисты центра занятости г. Ишимбай оказали ему содействие в проведении медицинской комиссии и выдали направление с целью дальнейшего трудоустройства на предприятие «Аркада».
Что до зарплаты Антона Д, на предприятии сообщают, что норма его выработки за январь составила 31,83% — менее трети от плана, но даже несмотря на это по итогам месяца он получил 21 тысячу рублей, из которых пять тысяч — аванс, а ещё почти 16 — расчет, выплаченный в начале февраля.
В компании также заявляют, что многие сотрудники зарабатывают там до 80 тысяч рублей в месяц. Такой разброс в размере заработной платы объясняют тем, что выполнение плана с трудом дается людям, никогда прежде не работавшим со швейным оборудованием.
— Стоит также отметить, что в этом же цеху, при равных условиях операторы швейного оборудования, при выработке нормы, получают до 80 тысяч рублей в месяц. У нас на фабрике даже есть своя «Доска почета». Просто есть профессиональные швеи, которые легко выполняют свой план, а есть сотрудники, которые никогда ранее не работали на швейном производстве и, конечно же, им поначалу тяжело дается выполнение плана. Более того, ежемесячно мы проводим на фабрике конкурс на лучшую швею, победитель которого получает дополнительно к зарплате 10 тысяч рублей, — заявили в компании.
Отметим, что это не первый случай, когда жители Башкирии негативно отзываются о работе на «Аркаде». Так, Наталия Б. заявила, что получила там зарплату 14 тысяч рублей, притом, что ранее её обещали уровень оплату от 20 тысяч и выше. По словам женщины, она не получала никаких выплат на Новый год и, с ее же слов, якобы вынуждена была работать едва ли не за еду.
Примечательно, что предприятие, входящее в экономическую зону «Алга», активно хвалит глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что на швейной фабрике «Аркада» уже трудятся 400 человек и необходимо еще 470 сотрудников.
— Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников. Это не только конкурентная зарплата — еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое, — заявляет глава Башкирии.