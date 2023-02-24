Фабрисио Диас — опорный хав, поразивший всех на молодежном первенстве Южной Америки

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На этом турнире, который не зря называют ярмаркой талантов, первенствовала команда Бразилии. А второе место заняла сборная Уругвая, в которой яркой игрой выделялся «волнорез» Фабрисио Диас. Любители футбола с особым пиететом относятся к международным соревнованиям, поскольку это крайне интересная возможность для прогнозирования. Особенно, если учесть, что букмекерские конторы предоставляют бетторам бонусы и акционные ивенты. Напомним, что промокод бет бум можно забрать на портале «Рейтинг Букмекеров».
На родине о Фабрисио Диасе знают уже давно: за день до своего 17-летия хавбек забил победный гол в ворота «Насьоналя» в Суперкубке Уругвая. В 20 лет полузащитник уже наиграл более 100 матчей во взрослом футболе, потому не удивительно, что именно он является капитаном молодежной сборной. Диас даже попадал в расширенный список национальной сборной на ЧМ-2022, но, в конце концов, не поехал в Катар.
На молодежном чемпионате Фабрисио забил 5 голов (3 с пенальти) и отдал голевую передачу. Диас — типичный латиноамериканский опорник с хорошим ударом и отличным видением поля, его раньше сравнивали с бразильцем Лукасом Лейвой. У парня не слишком большой рост (хотя он хорошо играет головой), но Фабрисио может быть самым настоящим цербером в центре поля. Отсюда и большой минус — чрезмерная грубость. За 6 матчей турнира капитан Уругвая получил 2 желтые карточки. Зато все отмечают харизму этого игрока и то, что он уже сейчас готов играть почти все матчи без замен в клубе. Физически и ментально Фабрисио Диас уже вполне зрелый футболист, который готов играть на серьезном уровне.
Реклама. ООО «РБ»