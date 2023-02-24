Фабрисио Диас — опорный хав, поразивший всех на молодежном первенстве Южной Америки

На молодежном чемпионате Фабрисио забил 5 голов (3 с пенальти) и отдал голевую передачу. Диас — типичный латиноамериканский опорник с хорошим ударом и отличным видением поля, его раньше сравнивали с бразильцем Лукасом Лейвой. У парня не слишком большой рост (хотя он хорошо играет головой), но Фабрисио может быть самым настоящим цербером в центре поля. Отсюда и большой минус — чрезмерная грубость. За 6 матчей турнира капитан Уругвая получил 2 желтые карточки. Зато все отмечают харизму этого игрока и то, что он уже сейчас готов играть почти все матчи без замен в клубе. Физически и ментально Фабрисио Диас уже вполне зрелый футболист, который готов играть на серьезном уровне.