mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Фабрисио Диас — опорный хав, поразивший всех на молодежном первенстве Южной Америки

24 февраля 2023, 09:37
Фото: https://a4.espncdn.com/
В Колумбии завершился молодежный чемпионат Южной Америки по футболу.

На этом турнире, который не зря называют ярмаркой талантов, первенствовала команда Бразилии. А второе место заняла сборная Уругвая, в которой яркой игрой выделялся «волнорез» Фабрисио Диас. Любители футбола с особым пиететом относятся к международным соревнованиям, поскольку это крайне интересная возможность для прогнозирования. Особенно, если учесть, что букмекерские конторы предоставляют бетторам бонусы и акционные ивенты. Напомним, что промокод бет бум можно забрать на портале «Рейтинг Букмекеров».

На родине о Фабрисио Диасе знают уже давно: за день до своего 17-летия хавбек забил победный гол в ворота «Насьоналя» в Суперкубке Уругвая. В 20 лет полузащитник уже наиграл более 100 матчей во взрослом футболе, потому не удивительно, что именно он является капитаном молодежной сборной. Диас даже попадал в расширенный список национальной сборной на ЧМ-2022, но, в конце концов, не поехал в Катар.

На молодежном чемпионате Фабрисио забил 5 голов (3 с пенальти) и отдал голевую передачу. Диас — типичный латиноамериканский опорник с хорошим ударом и отличным видением поля, его раньше сравнивали с бразильцем Лукасом Лейвой. У парня не слишком большой рост (хотя он хорошо играет головой), но Фабрисио может быть самым настоящим цербером в центре поля. Отсюда и большой минус — чрезмерная грубость. За 6 матчей турнира капитан Уругвая получил 2 желтые карточки. Зато все отмечают харизму этого игрока и то, что он уже сейчас готов играть почти все матчи без замен в клубе. Физически и ментально Фабрисио Диас уже вполне зрелый футболист, который готов играть на серьезном уровне.

Реклама. ООО «РБ»

#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
Сегодня, 08:17
Врач из Уфы перечислил признаки серьезной болезни у людей, которые хотят много секса
Сегодня, 07:27
«Не выполнил план»: на нахваленной Хабировым фабрике ответили на жалобу по зарплате
Сегодня, 08:43
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
22 февраля 06:52
В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»
Вчера, 05:44