Девочку, родившуюся с экстремально низким весом, спасли медики из Башкирии

Сообщается, что беременность мамы проходила нелегко. Женщина была на учете у медиков — у неё было несколько хронических заболеваний, оказывавших негативное влияние на течение беременности. Она поступила в приемное отделение на 25 неделе беременности с преждевременным излитием околоплодных вод. Ее экстренно доставили в операционную и путем операции кесарево сечения на свет появилась девочка 490 грамм и 29 сантиметров.