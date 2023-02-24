Девочку, родившуюся с экстремально низким весом, спасли медики из Башкирии

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Медикам ГБУЗ РКРЦ удалось спасти жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет с экстремально низким весом — 490 грамм. В настоящий момент её вместе с мамой выписали из больницы — девочка растет и догоняет своих сверстников. Об этом сообщил в соцсетях глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
Сообщается, что беременность мамы проходила нелегко. Женщина была на учете у медиков — у неё было несколько хронических заболеваний, оказывавших негативное влияние на течение беременности. Она поступила в приемное отделение на 25 неделе беременности с преждевременным излитием околоплодных вод. Ее экстренно доставили в операционную и путем операции кесарево сечения на свет появилась девочка 490 грамм и 29 сантиметров.
Сразу после появления на свет ребенка отправили в реанимацию. Около месяца девочка была на ИВЛ, ещё месяц она провела на назальных канюлях, после этого девочка смогла впервые самостоятельно задышать. Далее в течение долгого времени девочка находилась в отделении патологии новорожденных №1.