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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Девочку, родившуюся с экстремально низким весом, спасли медики из Башкирии

24 февраля 2023, 12:27
Фото: 1MI
При появлении на свет вес ребенка не превышал 500 грамм

Медикам ГБУЗ РКРЦ удалось спасти жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет с экстремально низким весом — 490 грамм. В настоящий момент её вместе с мамой выписали из больницы — девочка растет и догоняет своих сверстников. Об этом сообщил в соцсетях глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Сообщается, что беременность мамы проходила нелегко. Женщина была на учете у медиков — у неё было несколько хронических заболеваний, оказывавших негативное влияние на течение беременности. Она поступила в приемное отделение на 25 неделе беременности с преждевременным излитием околоплодных вод. Ее экстренно доставили в операционную и путем операции кесарево сечения на свет появилась девочка 490 грамм и 29 сантиметров.

Сразу после появления на свет ребенка отправили в реанимацию. Около месяца девочка была на ИВЛ, ещё месяц она провела на назальных канюлях, после этого девочка смогла впервые самостоятельно задышать. Далее в течение долгого времени девочка находилась в отделении патологии новорожденных №1.

#Азамат Нухов#Общество
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