Демо-версия плей-офф. Расчетливые победы «СЮ» над «Автомобилистом» и «Сибирью»

Конечно, это не очень эффектно, когда команда бронируется в обороне, но ведь «СЮ» совсем не уходит в окопы и этот подход рационален для сегодняшнего состава. Дело не только в отсутствии Хартикайнена, но и в текущей засухе от первого звена.