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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Демо-версия плей-офф. Расчетливые победы «СЮ» над «Автомобилистом» и «Сибирью»

24 февраля 2023, 14:35
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Стабильный Хмелевский, режим плей-офф и проблемы первой тройки — в обзоре побед в Екатеринбурге и Новосибирске с одинаковым счетом 3:1.

Хмелевский, Пустозеров и Башкиров — три звезды выезда

Саша Хмелевский — ассистентский хет-трик против «Автомобилиста», гол против «Сибири», 76,2% выигранных вбрасываний за две встречи.

Алексей Пустозеров — на Урале у него первый в КХЛ дубль, в столице рэпа 2000-х — передача и два заработанных болью удаления.

Данил Башкиров — по шайбе в каждой встрече и жутко выглядящий блокшот. Первый выездной гол закрепил победу, второй стал победным.

А так же немало пользы в меньшинстве и в зонной обороне.

Кулемин забил, но Кадейкин и Шмелев без шайб уже по 11 игр

В начале сезона едва ли бы кто-то поверил, что в концовке регулярного чемпионата самым стабильно результативным окажется Николай. 36-летний крайний форвард открыл счет против команды Андрея Мартемьянова. За семь игр у него три шайбы и два ассиста.

Главный тренер Виктор Козлов говорит, что побеждает и проигрывает вся команда целиком. Верно, но это не противоречит тому, что перед плей-офф лидеры не оправдывают ожиданий многочисленных болельщиков как 5 на 5, так в большинстве.

  • Александр Кадейкин без голов 11 игр (6 передач), не забивал в 21 из 22 последних игр. Лишь в двух из шести последних встреч выигрывал более 50% вбрасываний.
  • Сергей Шмелев замолкает в конце второго подряд регулярного сезона: 12 игр без шайб (9 передач), не забивал в 16 из 17 последних игр.

Они получают значительное игровое время, они добывают порой моменты (например, Кадейкин попал выше ворот в Новосибирске с поперечного паса Кулемина на 55-й минуте), но факт, что их вклад в успехи тревожно сократился.

Возможно, дело в том, что при скоростной игре эти нападающие, более годные для позиционных атак, теряются, но это не закрывает больной вопрос с большинством. Задаваемый в том числе тренеру Константину Кольцову.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Вратарь на первый матч первого раунда — все еще открытый вопрос

Выбор Ильи Ежова на екатеринбургский матч выглядел явным намеком на подготовку к плей-офф, но против «Сибири» заявили уже Андрея Кареева. Хотя и Ежову довелось опробовать лед легендарного ЛДС.

Оба голкипера при немалой помощи полевых игроков (19 блокшотов в первой игре выезда, сегодня — 23) в целом выручили. Лишь можно посетовать на то, как сел Кареев перед первым голом. Не видно, что ему помешал Евгений Бирюков или соперник.

Виктор Козлов ранее несколько раз подчеркивал, что у команды два сильных голкипера и никогда на публике не обозначал Ежова как первого вратаря. Так что далеко не факт, что первый матч Кубка Гагарина начнет Илья.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«СЮ» уже в режиме плей-офф

«Бело-зеленые» выдают успешный отрезок — в 8 играх 7 побед и одно буллитное поражение. Еще в январе игроки и тренеры начали говорить о начале подготовки к плей-офф. Сейчас игра башкирской команды характеризуется следующими составляющими:

  • уфимцы открывают счет — это не удалось лишь в 1:2Б дома против «Сибири»,
  • до достижения преимущества — более высокий, чем у соперника, темп,
  • строгая оборона при комфортном счете,
  • много блокшотов,
  • больше, чем раньше, бросков доходит до чужих ворот,
  • прессинг и борьба.

В Екатеринбурге до гола гостей шла веселая игра без средней зоны. Как только счет был открыт — как отрезало. «Салават» мог допускать невынужденные удаления, но примерно до 35-й минуты с защитой все было солидно.

Хотя остаток встречи оставил чувство «отскока», в целом «юлаевцы» сделали свое дело. Нечто подобное было и в следующей встрече, только оборонительный стиль начался скорее после 3:0.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Против команды Николая Заварухина 3-5 по попыткам отборов в чужой зоне, зато 4-2 по состоявшимся перехватам и постоянное давление в течение встречи, которое мешало уральцам разворачивать атаки. Наставник отметил спаренный отбор гостей.

9-2 по давлению в Новосибирске — более явный детектор нового уфимского прессинга, который последовательно развивается около месяца.

Хотя у соперников статистически хорошее качество входа (53,19% против 58,7% в Екатеринбурге, с «Сибирью» 51,61% против 66,67%), «юлаевцы» мало что позволяют оппоненту в своей зоне.

И ключевое — не позволяют пробиться на «пятак», в то время как самим, за счет быстрого перехода из обороны в атаку, это вполне получается. Упомянутый выше гол Кулемина, конечно, не про контратаки, но тоже детектор успешной атаки сходу.

Конечно, это не очень эффектно, когда команда бронируется в обороне, но ведь «СЮ» совсем не уходит в окопы и этот подход рационален для сегодняшнего состава. Дело не только в отсутствии Хартикайнена, но и в текущей засухе от первого звена.

18:30 против 33:27: двух играх выезда «Юлаев» сыграл меньше соперников в атаке почти на 15 минут меньше. Однако выиграл 3:1 в обоих случаях и помешал оппоненту конвертировать количество в качество. Обороной тоже можно побеждать.

«Авангард» будто назло «Салавату» тоже на ходу. Омичи драматично победили «Локомотив» и «Торпедо» (4:3ОТ — обе игры) и вернули себе второе место Востока. «Бело-зеленые» на третьем месте и, вероятно, выходят на «Металлург» или «Автомобилист».

Как раз в Магнитогорске послезавтра пройдет последний матч «регулярки». Вне зависимости от того, станут ли «сталевары» соперником по первому кругу плей-офф, у команды Виктора Козлов хороший шанс для реванша и проверки чужим мастерством.

Последний матч регулярного сезона 22/23:

26 февраля 17:00. Металлург — Салават Юлаев

О последней домашней игре регулярного чемпионата:
Проблемы в большинстве стоили победы. «Салават» не справился с «Сибирью»
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