Демо-версия плей-офф. Расчетливые победы «СЮ» над «Автомобилистом» и «Сибирью»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Саша Хмелевский — ассистентский хет-трик против «Автомобилиста», гол против «Сибири», 76,2% выигранных вбрасываний за две встречи.
Алексей Пустозеров — на Урале у него первый в КХЛ дубль, в столице рэпа 2000-х — передача и два заработанных болью удаления.
Данил Башкиров — по шайбе в каждой встрече и жутко выглядящий блокшот. Первый выездной гол закрепил победу, второй стал победным.
А так же немало пользы в меньшинстве и в зонной обороне.
В начале сезона едва ли бы кто-то поверил, что в концовке регулярного чемпионата самым стабильно результативным окажется Николай. 36-летний крайний форвард открыл счет против команды Андрея Мартемьянова. За семь игр у него три шайбы и два ассиста.
Главный тренер Виктор Козлов говорит, что побеждает и проигрывает вся команда целиком. Верно, но это не противоречит тому, что перед плей-офф лидеры не оправдывают ожиданий многочисленных болельщиков как 5 на 5, так в большинстве.
Они получают значительное игровое время, они добывают порой моменты (например, Кадейкин попал выше ворот в Новосибирске с поперечного паса Кулемина на 55-й минуте), но факт, что их вклад в успехи тревожно сократился.
Возможно, дело в том, что при скоростной игре эти нападающие, более годные для позиционных атак, теряются, но это не закрывает больной вопрос с большинством. Задаваемый в том числе тренеру Константину Кольцову.
Выбор Ильи Ежова на екатеринбургский матч выглядел явным намеком на подготовку к плей-офф, но против «Сибири» заявили уже Андрея Кареева. Хотя и Ежову довелось опробовать лед легендарного ЛДС.
Оба голкипера при немалой помощи полевых игроков (19 блокшотов в первой игре выезда, сегодня — 23) в целом выручили. Лишь можно посетовать на то, как сел Кареев перед первым голом. Не видно, что ему помешал Евгений Бирюков или соперник.
Виктор Козлов ранее несколько раз подчеркивал, что у команды два сильных голкипера и никогда на публике не обозначал Ежова как первого вратаря. Так что далеко не факт, что первый матч Кубка Гагарина начнет Илья.
«Бело-зеленые» выдают успешный отрезок — в 8 играх 7 побед и одно буллитное поражение. Еще в январе игроки и тренеры начали говорить о начале подготовки к плей-офф. Сейчас игра башкирской команды характеризуется следующими составляющими:
В Екатеринбурге до гола гостей шла веселая игра без средней зоны. Как только счет был открыт — как отрезало. «Салават» мог допускать невынужденные удаления, но примерно до 35-й минуты с защитой все было солидно.
Хотя остаток встречи оставил чувство «отскока», в целом «юлаевцы» сделали свое дело. Нечто подобное было и в следующей встрече, только оборонительный стиль начался скорее после 3:0.
Против команды Николая Заварухина 3-5 по попыткам отборов в чужой зоне, зато 4-2 по состоявшимся перехватам и постоянное давление в течение встречи, которое мешало уральцам разворачивать атаки. Наставник отметил спаренный отбор гостей.
9-2 по давлению в Новосибирске — более явный детектор нового уфимского прессинга, который последовательно развивается около месяца.
Хотя у соперников статистически хорошее качество входа (53,19% против 58,7% в Екатеринбурге, с «Сибирью» 51,61% против 66,67%), «юлаевцы» мало что позволяют оппоненту в своей зоне.
И ключевое — не позволяют пробиться на «пятак», в то время как самим, за счет быстрого перехода из обороны в атаку, это вполне получается. Упомянутый выше гол Кулемина, конечно, не про контратаки, но тоже детектор успешной атаки сходу.
Конечно, это не очень эффектно, когда команда бронируется в обороне, но ведь «СЮ» совсем не уходит в окопы и этот подход рационален для сегодняшнего состава. Дело не только в отсутствии Хартикайнена, но и в текущей засухе от первого звена.
18:30 против 33:27: двух играх выезда «Юлаев» сыграл меньше соперников в атаке почти на 15 минут меньше. Однако выиграл 3:1 в обоих случаях и помешал оппоненту конвертировать количество в качество. Обороной тоже можно побеждать.
«Авангард» будто назло «Салавату» тоже на ходу. Омичи драматично победили «Локомотив» и «Торпедо» (4:3ОТ — обе игры) и вернули себе второе место Востока. «Бело-зеленые» на третьем месте и, вероятно, выходят на «Металлург» или «Автомобилист».
Как раз в Магнитогорске послезавтра пройдет последний матч «регулярки». Вне зависимости от того, станут ли «сталевары» соперником по первому кругу плей-офф, у команды Виктора Козлов хороший шанс для реванша и проверки чужим мастерством.
26 февраля 17:00. Металлург — Салават Юлаев