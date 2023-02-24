Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В начале февраля Уфа представляла собой огромный ледовый каток с небольшими островками асфальта (там, где наледь все-таки отбили). Городские власти объясняли это экстремальными погодными условиями: теплые дни резко сменились сильными морозами, в результате повсеместно образовался лед.
Mkset решил проверить, как работает специально созданный для решения проблем со снегом и льдом сервис «Снежная Уфа». Редакция 10 февраля отправила 14 заявок с жалобами на скользкие улицы. Как выяснилось, на реальное решение проблем горожан требуются недели.
Число принятых заявок на момент подачи наших составляло 9118, все 14 обращений были приняты, общее количество на счетчике увеличилось, однако на карте они почему-то так и не появились.
Заявки, которые отправлял Mkset, были приняты не сразу, а лишь спустя несколько дней. При этом после модерации их порядковые номера изменились. Вероятно, в тот момент на сайт отправляли фото другие пользователи. Все заявки сваливались в одну большую кучу, и только потом модерировались — и в тот момент перенумеровывались. Поэтому отыскать свою заявку можно лишь на карте по фото, но не по номеру.
Но главное, конечно, не в порядковом номере, а в том, что до момента принятия заявки проходит несколько дней. Пешеходы продолжают падать на особо скользких местах, число таких травм может превысить десятки.
И даже после того, как заявку приняли, ее не спешат отрабатывать. Так, из наших 14 обращений меры приняли только по одному — убрали снежную кашу под ногами пешеходов на тротуаре вдоль улицы Армавирской. При этом на самой карте отчета о выполненных работах нет — статус заявки «направлено в частную управляющую компанию».
Зато коммунальщики отчитались об уборке льда с тротуара улицы Аксакова возле Дома Бухартовских. При этом они разместили фотоотчет работ, проведенных на противоположной стороне улицы. Одним и тем же фото таким образом они закрыли сразу две заявки: и по четной и по нечетной стороне Аксакова. Привели ли в порядок тротуар возле Дома Бухартовских, остается загадкой.
Две заявки были посвящены остановкам — спустя время статус по ним «направлено в муниципальные службы по благоустройству». Судя по карте, расчистка там не проводилась. Тот же статус сопровождает еще две фотографии. Надо отметить, что проблема с гололедом сейчас в Уфе не так актуальна — благодаря «исправившейся» погоде. Скользкие места присыпало снегом, и сейчас передвигаться по городу стало немного проще. Может быть, поэтому никто и не спешит убирать лед?
Не отработаны, судя по карте, заявки с улицы Карла Маркса, возле корпусов УГАТУ и на перекрестке Карла Маркса и Коммунистической, — а там был опасный лед. Аналогичная ситуация с обращениями по участкам на улице Свердлова. Другие заявки направили в управляющие компании — отчетов об их исполнении также нет.
Между тем уфимские чиновники рапортуют о борьбе со снегом. Правда, судя по размещенным в соцсетях фотографиям, основные усилия сконцентрированы на уборке городских дорог. Если такая же активность сохранится, то к наступлению плюсовых температур Уфу, возможно, и избавят от снега и наледи.