Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам

Заявки, которые отправлял Mkset, были приняты не сразу, а лишь спустя несколько дней. При этом после модерации их порядковые номера изменились. Вероятно, в тот момент на сайт отправляли фото другие пользователи. Все заявки сваливались в одну большую кучу, и только потом модерировались — и в тот момент перенумеровывались. Поэтому отыскать свою заявку можно лишь на карте по фото, но не по номеру.