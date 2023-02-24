Четыре крупных российских банка попали под санкции Великобритании

«Четыре банка, включая МТС-банк, также попали под ограничительные меры как часть сегодняшнего пакета санкций. Этот шаг способствует дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и поможет Великобритании и ее партнерам предотвратить обход (санкций. — FM)», — говорится в сообщении правительства Великобритании.