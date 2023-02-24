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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Четыре крупных российских банка попали под санкции Великобритании

Сегодня, 08:56
В санкционные списки вошли «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, а также банк «Санкт-Петербург»

Великобритания ввела санкции против четырех российских банков: «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, а также банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), следует из материалов Минфина страны.

Сообщается, что ограничительные меры против данных банков повлекут за собой заморозку их активов в Великобритании.

«Четыре банка, включая МТС-банк, также попали под ограничительные меры как часть сегодняшнего пакета санкций. Этот шаг способствует дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и поможет Великобритании и ее партнерам предотвратить обход (санкций. — FM)», — говорится в сообщении правительства Великобритании.

#Азамат Нухов#Экономика
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