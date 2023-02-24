Четыре крупных российских банка попали под санкции Великобритании

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Великобритания ввела санкции против четырех российских банков: «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, а также банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), следует из материалов Минфина страны.
Сообщается, что ограничительные меры против данных банков повлекут за собой заморозку их активов в Великобритании.
«Четыре банка, включая МТС-банк, также попали под ограничительные меры как часть сегодняшнего пакета санкций. Этот шаг способствует дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и поможет Великобритании и ее партнерам предотвратить обход (санкций. — FM)», — говорится в сообщении правительства Великобритании.