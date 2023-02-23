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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Уфе в ТЦ МИР на эскалаторе умер мужчина

23 февраля 2023, 18:24
Фото: Телеграмм-канал БашДТП.
Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, 23 февраля, в ТЦ «Мир» в Уфе очевидцы заметили тело мужчины около эскалаторов. Как сообщает источник Mkset произошло все на первом уровне торгового центра около 8 часов вечера.

Фотография с места событий и с комментарием очевидцев также была опубликована в телеграм-канале БашДТП.

— В ТЦ Мир лежит труп человека возле экскалатора, полиции не видно, охрана оцепила тело, — сообщают очевидцы.

Согласно данным телеканала «Вся Уфа», погибшему было 60-лет, он скончался до приезда скорой помощи.

Комментария по ситуации от правоохранительных органов на момент публикации материала нет.

#Элина Сайфранова
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