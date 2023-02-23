В Уфе в ТЦ МИР на эскалаторе умер мужчина

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Сегодня, 23 февраля, в ТЦ «Мир» в Уфе очевидцы заметили тело мужчины около эскалаторов. Как сообщает источник Mkset произошло все на первом уровне торгового центра около 8 часов вечера.
Фотография с места событий и с комментарием очевидцев также была опубликована в телеграм-канале БашДТП.
— В ТЦ Мир лежит труп человека возле экскалатора, полиции не видно, охрана оцепила тело, — сообщают очевидцы.
Согласно данным телеканала «Вся Уфа», погибшему было 60-лет, он скончался до приезда скорой помощи.
Комментария по ситуации от правоохранительных органов на момент публикации материала нет.