mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Уфе Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню и памятнику Шаймуратову

23 февраля 2023, 09:22
Фото: glavarb.ru
Cегодня, 23 февраля, торжественные церемонии в Уфе посвящены Дню защитника Отечества.

Глава РБ Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества, а также принял участие вместе с представителями властей республики в церемонии возложения цветов.

Так, сегодня, 23 февраля, торжественные церемонии прошли в уфимском парке Победы — руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвященному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. Радий Хабиров возложил цветы и к памятнику труженикам тыла и к стеле, посвященной героям — уроженцам Ишимбайского района. Также на Советской площади почтили память Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, который погиб 80 лет назад — 23 февраля 1943 года.

Фото: glavarb.ru
Фото: glavarb.ru

— Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи, — отметил глава республики \на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» накануне.

— Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи, — отметил глава республики \на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» накануне.

#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
Подпишитесь
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Вчера, 05:22
«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым
Вчера, 04:38
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Вчера, 06:52
В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»
Сегодня, 05:44