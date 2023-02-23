В Уфе Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню и памятнику Шаймуратову

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Глава РБ Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества, а также принял участие вместе с представителями властей республики в церемонии возложения цветов.
Так, сегодня, 23 февраля, торжественные церемонии прошли в уфимском парке Победы — руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвященному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. Радий Хабиров возложил цветы и к памятнику труженикам тыла и к стеле, посвященной героям — уроженцам Ишимбайского района. Также на Советской площади почтили память Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, который погиб 80 лет назад — 23 февраля 1943 года.
— Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи, — отметил глава республики \на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» накануне.
— Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи, — отметил глава республики \на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» накануне.