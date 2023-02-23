В Уфе Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню и памятнику Шаймуратову

Так, сегодня, 23 февраля, торжественные церемонии прошли в уфимском парке Победы — руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвященному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. Радий Хабиров возложил цветы и к памятнику труженикам тыла и к стеле, посвященной героям — уроженцам Ишимбайского района. Также на Советской площади почтили память Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, который погиб 80 лет назад — 23 февраля 1943 года.