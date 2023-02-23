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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Стерлитамакском районе Башкирии во время снегопада столкнулись две машины

23 февраля 2023, 07:40
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
В результате аварии пострадал один человек

22 февраля около 21 часа на 14 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись «БМВ 530» под управлением 22-летнего жителя Миякинского района и встречная «Лада Калина», за рулём которой находился 22-летний житель Салавата.

Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, в результате ДТП 20-летняя пассажирка «Лады» с различными травмами госпитализирована. По данному факту начато разбирательство.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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