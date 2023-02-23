В Салавате построят магистральный коллектор

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Планируемый к строительству объект расположен в микрорайоне № 6 в восточной части Салавата и ограничен проспектом Заки Валиди, улицами Ленинградская, Юпитерская и микрорайоном № 8 Восточного жилого района Салавата. Общая протяженность двух параллельных веток коллектора ливневой канализации составит 880 метров.
На данный момент на территории микрорайона №6 уже построено три многоквартирных жилых дома общей площадью 21 тыс. кв. метров. В граничащем рядом микрорайоне № 8 построено семь домов общей площадью более 10 тыс. кв. метров жилья. В ближайшие годы здесь возведут еще девять общей площадью более 28 тыс. кв. м. Магистральный коллектор ливневой канализации обеспечит сбор поверхностных стоков с автомобильных дорог.
Между тем в рамках программы «Стимул», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда», в Уфе в текущем году планируется строительство двух новых дорог на улицах архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Их обща протяженность дорог составит около одного километра, ширина двух полос — 3,5 метров каждая. Новые улицы будут проходить по двум сторонам квартала, внутри которого к юбилею Уфы строится Центр спортивной борьбы. На сегодняшний день объявлены конкурсы по отбору подрядчиков.
— Для стимулирования жилищного строительства по данной программе до 2024 года нам предстоит построить по республике 22 объекта инженерной и транспортной инфраструктуры, — отметил замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов. — Итогом этой работы будет ввод жилья порядка трех миллионов квадратных метров. В 2022 году мы уже построили семь объектов инженерной инфраструктуры, что позволило ввести более одного миллиона кв. метров жилья.