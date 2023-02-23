В Салавате построят магистральный коллектор

Между тем в рамках программы «Стимул», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда», в Уфе в текущем году планируется строительство двух новых дорог на улицах архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Их обща протяженность дорог составит около одного километра, ширина двух полос — 3,5 метров каждая. Новые улицы будут проходить по двум сторонам квартала, внутри которого к юбилею Уфы строится Центр спортивной борьбы. На сегодняшний день объявлены конкурсы по отбору подрядчиков.