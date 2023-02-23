В Башкирии в праздничные дни ожидаются снегопады и метели

Как сообщает Башгидрометцентр, в праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Башкирию придет активный циклон с районов Уральска. Поэтому погода ожидается неблагоприятной со снегом и метелью различной интенсивности, на дорогах — снежные заносы, снежный накат и гололедица.