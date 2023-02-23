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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Башкирии в праздничные дни ожидаются снегопады и метели

23 февраля 2023, 12:17
Фото: 1MI
В середине выходных в республике немного похолодает, а интенсивность снегопадов снизится.

Как сообщает Башгидрометцентр, в праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Башкирию придет активный циклон с районов Уральска. Поэтому погода ожидается неблагоприятной со снегом и метелью различной интенсивности, на дорогах — снежные заносы, снежный накат и гололедица.

24 и 25 февраля циклон сместится за Урал. В его тыловой части похолодает ночью до -19°, при прояснениях до -24°, днем средняя температура воздуха составит -6…-11°, местами до -14°. Интенсивность снега уменьшится до небольшой и умеренной.

Управление гражданской защиты Уфы рекомендует автолюбителям снизить скоростной режим, выдерживать дистанцию между участниками дорожного движения и не совершать резких маневров. Также не следует парковать транспортные средства в непосредственной близости от деревьев, электроопор, рекламных щитов и зданий.

Пешеходам следует аккуратнее проходить мимо домов, особенно высотных, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, заборами, осторожнее спускаться с лестниц, выходить из транспорта и переходить проезжие части дорог.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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