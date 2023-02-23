mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»

23 февраля 2023, 05:44
Фото: glavarb.ru
Как отметил глава РБ Радий Хабиров, решение принято совместно с Министерством обороны России.

На торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, глава РБ Радий Хабиров подчеркнул, что молодежи необходимо уделять особое внимание. В этом контексте он упомянул парк «Патриот» имени Максима Серафимова, где проходят сборы и военно-патриотические смены старшеклассников республики.

— Совместно с Министерством обороны мы решили создать в республике ещё три филиала парка. Наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами, — заявил Радий Хабиров.

Напомним, военно-патриотический парк «Патриот» открыт на территории бывшей военной части в селе Алкино-2 (Чишминский район). Первые сборы школьников в учебно-методическом центре «Авангард» на территории парка прошли летом 2022 года. Как уточняет РБК-Уфа, в 2024 году на территории парка планируют построить конгресс-центр, мечеть, часовню, конноспортивную и огневую площадки, павильоны для музейно-выставочной экспозиции, а также новые казармы для увеличения числа курсантов на сменах, стрелковые тиры и стрельбища.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Вчера, 05:22
В Уфе Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню и памятнику Шаймуратову
Сегодня, 09:22
«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым
Вчера, 04:38
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Вчера, 06:52