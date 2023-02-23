В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»

Напомним, военно-патриотический парк «Патриот» открыт на территории бывшей военной части в селе Алкино-2 (Чишминский район). Первые сборы школьников в учебно-методическом центре «Авангард» на территории парка прошли летом 2022 года. Как уточняет РБК-Уфа, в 2024 году на территории парка планируют построить конгресс-центр, мечеть, часовню, конноспортивную и огневую площадки, павильоны для музейно-выставочной экспозиции, а также новые казармы для увеличения числа курсантов на сменах, стрелковые тиры и стрельбища.