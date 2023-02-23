В Башкирии 21-летний мужчина попал в ДТП, катаясь на тюбинге, и умер

Предположительно тюбинг буксировали автомобилем ВАЗ-2111 на гибкой сцепке. Водитель допустил занос «плюшки», в которой сидел 21-летний молодой человек, в результате тюбинг выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Гранта».