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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Башкирии 21-летний мужчина попал в ДТП, катаясь на тюбинге, и умер

23 февраля 2023, 13:40
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Инцидент произошел в д. Суслово (в Бирский район) — молодой человек, катаясь на тюбинге, попал в аварию с участием автомобиля.

Предположительно тюбинг буксировали автомобилем ВАЗ-2111 на гибкой сцепке. Водитель допустил занос «плюшки», в которой сидел 21-летний молодой человек, в результате тюбинг выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Гранта».

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

В результате сильного удара мужчина на тюбинге скончался от полученных травм. Подробности уточняются. Будет дана юридическая оценка действиям водителя «одиннадцатой».

Напомним, за прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

В результате сильного удара мужчина на тюбинге скончался от полученных травм. Подробности уточняются. Будет дана юридическая оценка действиям водителя «одиннадцатой».

Напомним, за прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан#Происшествия
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