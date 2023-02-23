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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:37

Самые результативные матчи НХЛ. 1986: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 9:11

23 февраля 2023, 07:12
Фото: https://images2.minutemediacdn.com/
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на постоянной основе привлекает внимание миллионов болельщиков.

Встречи лучших франшиз Северной Америки, за которые выступают самые известные хоккеисты планеты, всегда интересны фанатам. Многие болельщики не только следят за ходом поединков, но еще и заключают пари на результаты матчей. А список легальных букмекерских контор всегда доступен на портале Bookmaker Ratings.

В НХЛ забивается много голов, а самые обильные на шайбы матчи становятся частью легендариума «Большого шоу». Такой выдалась и встреча между «Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» в 1986 году.

К этому моменту в сезоне «Ойлерз» не имели много поражений, и шли с рекордом 29-7-4. «Лифс», с другой стороны, выиграли всего 10 матчей, поэтому их 11 голов стали для всех полной неожиданностью. «Торонто» и подсветил табло: Расс Куртнолл забил первые два гола, а затем Мирослав Фрейзер добавил еще один — 3:0.

Уэйн Гретцки ответил, но в итоге «Лифс» сенсационно выиграли первый период со счетом 5:1.

Однако «Ойлерз» не сдались без боя. Они забили пять голов во втором периоде, в том числе дважды отметился Гретцки, сделавший в итоге хет-трик. Но у «Торонто», казалось, есть ответ на все. Фрейзер в третьем периоде тоже сделал хет-трик, завершив игру с четырьмя голами.

Удивительный матч!

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#Андрей Королев#Новости
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