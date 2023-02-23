Самые результативные матчи НХЛ. 1986: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 9:11

К этому моменту в сезоне «Ойлерз» не имели много поражений, и шли с рекордом 29-7-4. «Лифс», с другой стороны, выиграли всего 10 матчей, поэтому их 11 голов стали для всех полной неожиданностью. «Торонто» и подсветил табло: Расс Куртнолл забил первые два гола, а затем Мирослав Фрейзер добавил еще один — 3:0.