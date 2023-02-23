Самые результативные матчи НХЛ. 1986: «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 9:11

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Встречи лучших франшиз Северной Америки, за которые выступают самые известные хоккеисты планеты, всегда интересны фанатам. Многие болельщики не только следят за ходом поединков, но еще и заключают пари на результаты матчей. А список легальных букмекерских контор всегда доступен на портале Bookmaker Ratings.
В НХЛ забивается много голов, а самые обильные на шайбы матчи становятся частью легендариума «Большого шоу». Такой выдалась и встреча между «Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» в 1986 году.
К этому моменту в сезоне «Ойлерз» не имели много поражений, и шли с рекордом 29-7-4. «Лифс», с другой стороны, выиграли всего 10 матчей, поэтому их 11 голов стали для всех полной неожиданностью. «Торонто» и подсветил табло: Расс Куртнолл забил первые два гола, а затем Мирослав Фрейзер добавил еще один — 3:0.
Уэйн Гретцки ответил, но в итоге «Лифс» сенсационно выиграли первый период со счетом 5:1.
Однако «Ойлерз» не сдались без боя. Они забили пять голов во втором периоде, в том числе дважды отметился Гретцки, сделавший в итоге хет-трик. Но у «Торонто», казалось, есть ответ на все. Фрейзер в третьем периоде тоже сделал хет-трик, завершив игру с четырьмя голами.
Удивительный матч!
Реклама. ООО «РБ»