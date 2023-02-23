Для студентов Башкортостана открылась регистрация на IT-олимпиаду

К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса). Отборочные этапы пройдут c 1 февраля по 30 апреля в онлайн-формате, международный финал состоится с 26 по 29 мая в очном формате.