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Updated Сегодня, 12:21

Для студентов Башкортостана открылась регистрация на IT-олимпиаду

23 февраля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Регистрация на XIV Международную олимпиаду в сфере информационных технологий «IT-Планета — 2023» проходит до 28 февраля для студентов и молодых специалистов Башкирии. Конкурс проводится в соответствии с целями нацпроекта «Цифровая экономика».

— Республика Башкортостан является активным участником IТ-олимпиады. За 13 лет свыше 2 тыс. студентов и дипломированных специалистов региона приняли участие в соревнованиях, двое даже стали лучшими в России, четверо — победителями международного финала, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов.

Программа олимпиады состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям. В этом году конкурсная программа открыта не только для IТ-специалистов, но и для пользователей IТ-решений.

Мероприятие имеет просветительский характер. Благодаря проводимой в рамках соревнований онлайн-школе, участники смогут познакомиться и разобраться в тонкостях работы с различными перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики, что даст им хорошую теоретическую и практическую подготовку для последующего трудоустройства.

К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса). Отборочные этапы пройдут c 1 февраля по 30 апреля в онлайн-формате, международный финал состоится с 26 по 29 мая в очном формате.

Напомним, нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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