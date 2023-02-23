Для студентов Башкортостана открылась регистрация на IT-олимпиаду

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
— Республика Башкортостан является активным участником IТ-олимпиады. За 13 лет свыше 2 тыс. студентов и дипломированных специалистов региона приняли участие в соревнованиях, двое даже стали лучшими в России, четверо — победителями международного финала, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов.
Программа олимпиады состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям. В этом году конкурсная программа открыта не только для IТ-специалистов, но и для пользователей IТ-решений.
Мероприятие имеет просветительский характер. Благодаря проводимой в рамках соревнований онлайн-школе, участники смогут познакомиться и разобраться в тонкостях работы с различными перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики, что даст им хорошую теоретическую и практическую подготовку для последующего трудоустройства.
К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса). Отборочные этапы пройдут c 1 февраля по 30 апреля в онлайн-формате, международный финал состоится с 26 по 29 мая в очном формате.
Напомним, нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.