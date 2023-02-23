Башкирия в 2022 году получила на реализацию нацпроектов рекордный объем финансировани

Предварительно объем средств, которые получит республика в рамках нацпроектов в этом году, — 35,3 млрд рублей, но цифра не окончательная. По словам Илшата Тажитдинова, как показала практика прошлых лет, сумма в течение года будет увеличиваться по мере доведения иных межбюджетных трансфертов — в частности, планируется доведение федеральных средств по нацпроектам «Туризм» и «Наука и университеты».