Башкирия в 2022 году получила на реализацию нацпроектов рекордный объем финансировани

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Вице-премьер отметил, что никогда прежде республика не получала так много федеральных средств в рамках нацпроектов, их доля составила 38,7 млрд рублей. При этом уровень освоения переданных денег составил 99,1% — что тоже стало лучшим результатом, показанным Башкирией за последние годы.
Всего в прошлом году в рамках нацпроектов было введено 27 объектов. Самые крупные из них: три школы по 1225 мест каждая (всего введено пять школ), производственный корпус в индустриальном парке «Уфимский», завершается строительство поликлиники в Затоне, введено в эксплуатацию 55 ФАПов.
Предварительно объем средств, которые получит республика в рамках нацпроектов в этом году, — 35,3 млрд рублей, но цифра не окончательная. По словам Илшата Тажитдинова, как показала практика прошлых лет, сумма в течение года будет увеличиваться по мере доведения иных межбюджетных трансфертов — в частности, планируется доведение федеральных средств по нацпроектам «Туризм» и «Наука и университеты».
В этом году будет введено в эксплуатацию 40 объектов, в том числе по 6 школ и больниц, семь учреждений культуры. Также появится 75 модульных ФАПов, 10 врачебных амбулаторий, увеличатся поставки медоборудования (4300 единиц) и медицинских автомобилей (168 шт.).
За год в Башкирии создадут 67 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, благоустроят 122 общественные территории и завершат работы по шести проектам создания комфортной городской среды в Кумертау, Межгорье, Белебее, Бирске, Туймазах и Стерлитамаке. Также планируется ликвидация свалок в черте городов Баймак, Сибай и Стерлитамак.
До 1 марта 2023 года актуализировать «дорожные карты» по строительной готовности и оснащенности объектов оборудованием, до 28 апреля заключить основные государственные контракты, а до 15 мая — и муниципальные контракты.