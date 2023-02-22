Врач-диетолог рассказала о полезных начинках для блинов

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Об этом в интервью News.ru рассказала доктор-диетолог Елена Соломатина. С ее точки зрения, самой удачной начинкой для масленичных блинов можно считать овощи, например, капусту, зелень, а еще грибы. Сладкоежкам Соломатина дала совет использовать в составе начинки замороженные ягоды или ягодный соус из натуральных йогуртов.
Блины с начинками годятся как на завтрак, так и на обед или ужин, но исключительно в качестве основного блюда. Диетолог не рекомендовала съедать несколько блинов со сладкими и несладкими начинками за один прием пищи. По ее словам, это высококалорийное блюдо плохо переваривается, а потому люди, которые следят за здоровьем, могут позволить себе лишь пару больших блинов или три маленьких.
Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы дала совет делать начинки для масленичных блинов из ягод, фруктов, нежирной сметаны и йогурта без добавок.