Врач-диетолог рассказала о полезных начинках для блинов

Блины с начинками годятся как на завтрак, так и на обед или ужин, но исключительно в качестве основного блюда. Диетолог не рекомендовала съедать несколько блинов со сладкими и несладкими начинками за один прием пищи. По ее словам, это высококалорийное блюдо плохо переваривается, а потому люди, которые следят за здоровьем, могут позволить себе лишь пару больших блинов или три маленьких.