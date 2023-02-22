mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

«Меня это не волнует»: в Уфе снова пожаловались на водителя, который не принял «Алгу»

22 февраля 2023, 03:39
Фото: 1MI
Уфимка рассказала о неприятном инциденте, случившемся ранее на одном из популярных маршрутов. Водитель отказывался выпускать её и настаивал на онлайн-переводе.

Жители Уфы вновь жалуются на общественный транспорт в городе. Как рассказала уфимка Ирина В. днём ранее водитель 207-го автобуса отказывался принять оплату за проезд по карте «Алга».

По словам девушки, когда она попытался расплатиться по карте, у водителя началась истерика. Он начал на неё кричать, заявляя, что в начале выполнения маршрута предупреждал пассажиров о том, что оплата осуществляется наличными либо онлайн-переводом.

— При выходе протягиваю карту, водитель закрывает дверь и начинает на меня кричать, что он сказал, что картой не примет, только перевод или наличный расчëт. Я ответила, что другого варианта оплаты у меня нет. Он сказал, что его это не волнует, что при входе он сказал, что терминал разряжен, и, не выпуская меня, начал продолжать движение, — комментирует девушки ситуацию.

По словам уфимки, водитель игнорировал ее требования об остановке и продолжал настаивать на онлайн-переводе. Ситуация разрешилась только после вмешательства третьих лиц — за лучшую расплатился один из пассажиров.

Отметим, что проблема с оплатой в общественном транспорте существует в Уфе не первый год, а началось она едва ли не с момента появления карты «Алга». Водители на многих маршрутах отказываются принимать карту — вместо этого в салонах автобусов они развешивают листы с реквизитами для онлайн-перевода, при этом часто стоимость поездки при таком переводе на несколько рублей ниже, чем по карте.

Водители в Уфе вновь отказываются принимать оплату по карте «Алга»
Узнать подробнее
Карта «АЛГА» распространила действие с Башкирии и на Оренбургскую область и обратно
Узнать подробнее
В Уфе школьник бежал три остановки до школы из-за оплаты по карте «Алга»
Узнать подробнее
#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
Сегодня, 05:55
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Сегодня, 05:22
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Вчера, 08:43
Драма во дворце: зачем родители школьников в Башкирии создали петицию на имя Путина
Вчера, 02:00
«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО
Вчера, 09:44