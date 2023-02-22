«Меня это не волнует»: в Уфе снова пожаловались на водителя, который не принял «Алгу»

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Жители Уфы вновь жалуются на общественный транспорт в городе. Как рассказала уфимка Ирина В. днём ранее водитель 207-го автобуса отказывался принять оплату за проезд по карте «Алга».
По словам девушки, когда она попытался расплатиться по карте, у водителя началась истерика. Он начал на неё кричать, заявляя, что в начале выполнения маршрута предупреждал пассажиров о том, что оплата осуществляется наличными либо онлайн-переводом.
— При выходе протягиваю карту, водитель закрывает дверь и начинает на меня кричать, что он сказал, что картой не примет, только перевод или наличный расчëт. Я ответила, что другого варианта оплаты у меня нет. Он сказал, что его это не волнует, что при входе он сказал, что терминал разряжен, и, не выпуская меня, начал продолжать движение, — комментирует девушки ситуацию.
По словам уфимки, водитель игнорировал ее требования об остановке и продолжал настаивать на онлайн-переводе. Ситуация разрешилась только после вмешательства третьих лиц — за лучшую расплатился один из пассажиров.
Отметим, что проблема с оплатой в общественном транспорте существует в Уфе не первый год, а началось она едва ли не с момента появления карты «Алга». Водители на многих маршрутах отказываются принимать карту — вместо этого в салонах автобусов они развешивают листы с реквизитами для онлайн-перевода, при этом часто стоимость поездки при таком переводе на несколько рублей ниже, чем по карте.