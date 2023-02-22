«Меня это не волнует»: в Уфе снова пожаловались на водителя, который не принял «Алгу»

— При выходе протягиваю карту, водитель закрывает дверь и начинает на меня кричать, что он сказал, что картой не примет, только перевод или наличный расчëт. Я ответила, что другого варианта оплаты у меня нет. Он сказал, что его это не волнует, что при входе он сказал, что терминал разряжен, и, не выпуская меня, начал продолжать движение, — комментирует девушки ситуацию.