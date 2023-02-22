«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
На радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге. Видео поделились читатели Mkset.
— Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — говорится в сообщении под оглушительный вой серен на заднем фоне.
Опомнившись, уфимцы предположили, что радиостанцию могли взломать, так как тревога звучала только на одной частоте.
Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.
Настоящая тревога также отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службы регионального МЧС. Мы опубликуем ответ сразу после получения.