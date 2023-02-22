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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио

22 февраля 2023, 05:55
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Тревожный сигал прозвучал сегодня на одной из уфимских радиоволн

На радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге. Видео поделились читатели Mkset.

— Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — говорится в сообщении под оглушительный вой серен на заднем фоне.

Опомнившись, уфимцы предположили, что радиостанцию могли взломать, так как тревога звучала только на одной частоте.

 

Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.

Настоящая тревога также отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службы регионального МЧС. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Общество#Видео
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