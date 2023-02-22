Власти прокомментировали сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе

Напомним, около 10 часов утра на радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге, страшное сообщение на видео засняли читатели Mkset. Известно, что подобные сообщения на фоне завывания сирен звучали на разных радиостанциях и в других крупных городах России.