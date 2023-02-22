Власти прокомментировали сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В пресс-службе мэрии Уфы прокомментировали тревожные сообщения по радио о воздушной тревоге, которые утром 22 февраля встревожили уфимцев.
— Администрация Уфы к объявлению воздушной тревоги на Камеди Радио Уфа отношения не имеет — прокомментировали власти.
Напомним, около 10 часов утра на радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге, страшное сообщение на видео засняли читатели Mkset. Известно, что подобные сообщения на фоне завывания сирен звучали на разных радиостанциях и в других крупных городах России.
— Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — говорил женский голос в сообщении под оглушительный вой сирен на фоне.