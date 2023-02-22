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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Власти прокомментировали сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе

22 февраля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Сегодня утром тревожные сообщения в радиоэфире напугали горожан.

В пресс-службе мэрии Уфы прокомментировали тревожные сообщения по радио о воздушной тревоге, которые утром 22 февраля встревожили уфимцев.

— Администрация Уфы к объявлению воздушной тревоги на Камеди Радио Уфа отношения не имеет — прокомментировали власти.

Напомним, около 10 часов утра на радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге, страшное сообщение на видео засняли читатели Mkset. Известно, что подобные сообщения на фоне завывания сирен звучали на разных радиостанциях и в других крупных городах России.

— Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — говорил женский голос в сообщении под оглушительный вой сирен на фоне.
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
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#Ирина Деревянчук#Общество
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«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
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