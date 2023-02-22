Виталий Милонов обвинил Юрия Шевчука в предательстве России

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
«Стоит запретить Шевчуку выступать в России из-за его нового клипа на песню „Родина, вернись домой“, в которой музыкант размышляет о судьбе России и спецоперации», — написал Милонов в своем телеграм-канале.
Далее депутат заявил, что Шевчук «очень сильно деградировал».
«Я помню того Юрия Шевчука, который был с нашими бойцами в Чечне и поддерживал их», — добавил он.
Он также отметил, что лидер ДДТ теперь «занимает провласовскую позицию» и уже давно не живет жизнью страны».
Милонов посчитал, что худшее, что можно сделать для Шевчука, это запретить его концерты. По его мнению, песни группы «перестали быть уникальными и превратились в под копирку написанные фонограммы». Депутат считает, что авторы похоронили себя в культурном плане, а то, чем они занимаются, недостойно уважения.
Продвигать, добавил Милонов, предоставляя площадки для концертов, следует людям с другой позицией. А Шевчуку нужно запретить выступать даже на частных корпоративах.
При этом, отметил депутат, в перечень иноагентов лидера ДДТ включать не нужно, так как этот статус присваивают за нарушение российского законодательства, «тогда как музыкант просто предал Россию».
Он выразил радость, что «появляется много новых людей хороших, талантливых, патриотичных».
Как сообщал ранее Mkset, после концерта в Уфе в мае 2022 года в отношении Шевчука составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело о правонарушении рассматривал Советский суд Уфы, назначивший рок-музыканту штраф в размере 50 тыс. рублей. Защитник Юрия Шевчука пытался обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, но суд оставил его в силе.