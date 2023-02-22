Виталий Милонов обвинил Юрия Шевчука в предательстве России

Милонов посчитал, что худшее, что можно сделать для Шевчука, это запретить его концерты. По его мнению, песни группы «перестали быть уникальными и превратились в под копирку написанные фонограммы». Депутат считает, что авторы похоронили себя в культурном плане, а то, чем они занимаются, недостойно уважения.