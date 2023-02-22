В выходные дни в Башкирии пройдут массовые проверки водителей

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
С завтрашнего дня и до конца недели на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, цель мероприятий — выявление грубых нарушений ПДД, а также нетрезвых водителей.
Однако в первую очередь сотрудники ДПС будут оказывать помощь участникам дорожного движения.
— Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, — пишет Владимир Севастьянов.
Ранее в МЧС Башкирии предупредили жителей республики о надвигающейся непогоде. В частности, прогнозируется метель, снегопад и, следственно, на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, а также гололедица.