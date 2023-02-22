mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В выходные дни в Башкирии пройдут массовые проверки водителей

22 февраля 2023, 15:44
Фото: 1MI
Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

С завтрашнего дня и до конца недели на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, цель мероприятий — выявление грубых нарушений ПДД, а также нетрезвых водителей.

Однако в первую очередь сотрудники ДПС будут оказывать помощь участникам дорожного движения.

— Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, — пишет Владимир Севастьянов.

Ранее в МЧС Башкирии предупредили жителей республики о надвигающейся непогоде. В частности, прогнозируется метель, снегопад и, следственно, на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, а также гололедица.

На Башкирию надвигается мощная непогода
Узнать подробнее
Синоптики Башкирии рассказали о погоде на длинные выходные
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Сегодня, 05:22
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
Сегодня, 05:55
«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым
Сегодня, 04:38
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Вчера, 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Сегодня, 06:52
«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО
Вчера, 09:44