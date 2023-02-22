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В Уфе не открыли школу на 1650 учеников, которую обещали сдать в декабре 2022 года

22 февраля 2023, 14:15
Фото: телеграм-канал Алана Марзаева
Осенью власти Башкирии обещали, что работы завершатся к концу 2022 года, однако в мэрии Уфы сообщили, что школа №51 в Инорсе до сих пор на реконструкции.

Стало известно, что в уфимском Инорсе до сих пор не открыли школу №51 на 1650 учеников, которую изначально должны были сдать еще 31 августа 2021 года. В первый раз срок перенесли на осень 2022 года, однако уже в сентябре выяснилось, что из-за санкционного давления крупный образовательный объект оказался не готов — новая дата сдачи была назначена на конец 2022 года. Отметим, что новый срок Mkset озвучили в пресс-службе Министерства образования Башкирии, об этом же в своем телеграм-канале писал вице-премьер Алан Марзаев.

Тем не менее в феврале 2023 года школа до сих пор не готова принять учеников. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии Уфы, работы на объекте будут вестись еще до марта.

Важно подчеркнуть, что в начале текущего учебного года родители школьников уже жаловались на то, что очередной год их дети уходили на линейку в лицей №60 и в здание бывшего дома культуры, где, судя по всему, был организовал образовательный процесс.

Тогда же в Минобре РБ поясняли, что отложить сдачу объекта во второй раз пришлось из-за проблем с поставкой необходимого для комплектации объекта импортного оборудования. Необходимо было осуществить подбор и замену оборудования на отечественный аналог.

Напомним, что данный образовательный объект включает в себя среднюю образовательную школу, детский сад и спортивный блок. Площадь объекта — 25 тысяч кв. метров. Одновременно в нем могут обучаться до 1650 детей.

#Элина Сайфранова
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