В Уфе не открыли школу на 1650 учеников, которую обещали сдать в декабре 2022 года

Стало известно, что в уфимском Инорсе до сих пор не открыли школу №51 на 1650 учеников, которую изначально должны были сдать еще 31 августа 2021 года. В первый раз срок перенесли на осень 2022 года, однако уже в сентябре выяснилось, что из-за санкционного давления крупный образовательный объект оказался не готов — новая дата сдачи была назначена на конец 2022 года. Отметим, что новый срок Mkset озвучили в пресс-службе Министерства образования Башкирии, об этом же в своем телеграм-канале писал вице-премьер Алан Марзаев.