В РЭО изучают переработку в комбикорма продуктов с истекающим сроком годности

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, для развития экономики замкнутого цикла в Российской Федерации нужно изучить перспективные методики возвращения в оборот товаров и продукции. Органические отходы и пищевые продукты с истекающим сроком годности, накапливающиеся в ретейле и на предприятиях общепита, вернувшись в хозяйственный оборот, могут быть переработаны в корма для животных. На данный момент использование отходов пищепрома для производства вторичного сырья едва достигает 10%. При этом захоронение этого вида отходов наносит урон окружающей среде и здоровью граждан, загрязняя воздух, почвогрунт и водные объекты. Если пищевые отходы будут перерабатываться, решится важнейшая народно-хозяйственная задача. Об этом сообщает inkazan.ru.