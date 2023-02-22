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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе

22 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI
Сообщение, прозвучавшее на радиостанции, взбудоражило жителей города

В МЧС по РБ прокомментировали ситуацию с объявлением воздушной тревоги в Уфе по одной из радиостанций. Ранее тревожный сигнал прозвучал на радио «Comedy Radio Уфа».

Сообщается, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. При этом в ведомстве отметили, что аналогичные сообщения прозвучали сегодня и в других городах России.

— В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, — прокомментировали ситуацию в МЧС.

На самой радиостанции корреспонденту Mkset также сообщили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стала хакерская атака. О ситуации также высказались в городской администрации.

Власти прокомментировали сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город
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