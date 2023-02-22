В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В МЧС по РБ прокомментировали ситуацию с объявлением воздушной тревоги в Уфе по одной из радиостанций. Ранее тревожный сигнал прозвучал на радио «Comedy Radio Уфа».
Сообщается, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. При этом в ведомстве отметили, что аналогичные сообщения прозвучали сегодня и в других городах России.
— В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, — прокомментировали ситуацию в МЧС.
На самой радиостанции корреспонденту Mkset также сообщили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стала хакерская атака. О ситуации также высказались в городской администрации.