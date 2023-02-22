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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Ильнур Губайдуллин

22 февраля 2023, 12:41
Фото: Рустам Ишмухаметов/ VK.com
Погибший был ветераном Сирии

В Гафурийском районе республики днем ранее состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным. Об этом сообщил в соцсетях заместитель председателя Курултая Рустам Ишмухаметов.

Сообщается, что погибший был посмертно награжден Орденом Мужества. Рустам Ишмухаметов, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По информации районной газеты «Звезда» малой родиной Губайдуллина является деревня Войновка. Он окончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. Участвовал в боевых действиях в Сирии, за что был удостоен медали Суворова.

#Азамат Нухов#Общество
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