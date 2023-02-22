В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Ильнур Губайдуллин

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Гафурийском районе республики днем ранее состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным. Об этом сообщил в соцсетях заместитель председателя Курултая Рустам Ишмухаметов.
Сообщается, что погибший был посмертно награжден Орденом Мужества. Рустам Ишмухаметов, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким погибшего.
По информации районной газеты «Звезда» малой родиной Губайдуллина является деревня Войновка. Он окончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. Участвовал в боевых действиях в Сирии, за что был удостоен медали Суворова.