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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Башкирии задержали рыболовов из Нижнего Тагила с 32 килограммами наркотиков

22 февраля 2023, 12:04
Фото: 1MI
Под видом семейной поездки на рыбалку злоумышленники распространяли запрещенные вещества сразу в нескольких регионах

В Башкирии сотрудники полиции задержали трех уроженцев Нижнего Тагила, распространявших наркотики сразу в нескольких российских регионах. В ходе обыска у них изъяли порядка 32 килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сообщается, что злоумышленников задержали в собственной машине, когда те двигались по трассе в Иглинском районе республики. Отмечается, что злоумышленники вели нелегальный бизнес, прикрываясь легендой о поиске места «для хорошей зимней рыбалки». Для создания соответствующего антуража в машине они возили удочки, рыболовные снасти и свежую рыбу.

— В багажнике на крыше автомобиля обнаружено свыше 24 кг наркотических средств разных видов: марихуана, мефедрон, гашиш и даже кокаин. Этот подпольный товар злоумышленники планировали распространить сразу в нескольких регионах России, — сообщают в МВД.

Также мужчины оставили тайники с наркотиками в Иглинском и Чекмагушевском районах. Суммарно в трех тайниках было найдено и изъято свыше восьми килограмм запрещенных веществ.

Примечательно, что наркобизнес оказался семейным. Задержанные 26 и 46-летние мужчины оказались отцом и сыном, а 43-летний житель Нижнего Тагила — другом семьи.
Сейчас злоумышленники заключены под стражу. Главным следственным управлением МВД по РБ в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30- п.г ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Общество
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