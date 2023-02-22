В Башкирии задержали рыболовов из Нижнего Тагила с 32 килограммами наркотиков

Сообщается, что злоумышленников задержали в собственной машине, когда те двигались по трассе в Иглинском районе республики. Отмечается, что злоумышленники вели нелегальный бизнес, прикрываясь легендой о поиске места «для хорошей зимней рыбалки». Для создания соответствующего антуража в машине они возили удочки, рыболовные снасти и свежую рыбу.