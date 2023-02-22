В Башкирии задержали рыболовов из Нижнего Тагила с 32 килограммами наркотиков

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Башкирии сотрудники полиции задержали трех уроженцев Нижнего Тагила, распространявших наркотики сразу в нескольких российских регионах. В ходе обыска у них изъяли порядка 32 килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что злоумышленников задержали в собственной машине, когда те двигались по трассе в Иглинском районе республики. Отмечается, что злоумышленники вели нелегальный бизнес, прикрываясь легендой о поиске места «для хорошей зимней рыбалки». Для создания соответствующего антуража в машине они возили удочки, рыболовные снасти и свежую рыбу.
— В багажнике на крыше автомобиля обнаружено свыше 24 кг наркотических средств разных видов: марихуана, мефедрон, гашиш и даже кокаин. Этот подпольный товар злоумышленники планировали распространить сразу в нескольких регионах России, — сообщают в МВД.
Также мужчины оставили тайники с наркотиками в Иглинском и Чекмагушевском районах. Суммарно в трех тайниках было найдено и изъято свыше восьми килограмм запрещенных веществ.
Примечательно, что наркобизнес оказался семейным. Задержанные 26 и 46-летние мужчины оказались отцом и сыном, а 43-летний житель Нижнего Тагила — другом семьи.
Сейчас злоумышленники заключены под стражу. Главным следственным управлением МВД по РБ в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30- п.г ч.5 ст. 228.1 УК РФ.