В Башкирии принят закон о семейном бизнесе

— Это первый в России отдельный закон, который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой. Он не только закрепит само понятие «семейных предприятий», но и будет стимулировать их развитие, позволит оказывать им специальные экономические меры поддержки, сохранять преемственность и традиции, создавать и продвигать семейные бренды, обеспечить занятость, — отметил инициатор законопроекта, депутат Госсобрания РБ Тимур Хакимов.