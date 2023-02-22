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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Башкирии принят закон о семейном бизнесе

22 февраля 2023, 11:38
Фото: ТПП РБ
Парламент Башкортостана сегодня в окончательном чтении принял законопроект «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан».

Депутаты единогласно проголосовали за документ, разработанный и внесенный в Госсобрание РБ Торгово-промышленной палатой республики. Проект обретет силу закона после подписания Главой Башкортостана.

— Это первый в России отдельный закон, который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой. Он не только закрепит само понятие «семейных предприятий», но и будет стимулировать их развитие, позволит оказывать им специальные экономические меры поддержки, сохранять преемственность и традиции, создавать и продвигать семейные бренды, обеспечить занятость, — отметил инициатор законопроекта, депутат Госсобрания РБ Тимур Хакимов.

По экспертным оценкам, не менее 74% субъектов малого и среднего предпринимательства в республике являются семейными предприятиями. Они заняты в торговле, сельском хозяйстве, в сфере услуг и других сегментах бизнеса.

По словам Тимура Хакимова, роль семейных компаний в экономике очень значительная. Они уже давно переросли ремесленные малые предприятия. В основном, это крупные промышленные и сельскохозяйственные компании.

Накануне Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию говоря о стратегической задаче вывести нашу экономику на новые рубежи отметил, что «успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий — это уже победа».

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил Министерству финансов РФ закрепить в законодательстве понятие «семейное предпринимательство».

— Предлагается рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне понятия «семейное предпринимательство» и введения специального налогового режима — «семейный патент, — со ссылкой на текст письма за подписью главы комитета Совфеда Андрея Кутепова сообщил ТАСС.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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