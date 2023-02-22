В Башкирии пенсионерку приговорили к обязательным работам условно за дискредитацию ВС

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила о приговоре по уголовному делу по уголовной статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Напомним, статья эта в уголовном кодексе РФ появилась менее года назад, в начале марта 2022 года.
Городской суд Стерлитамака признал 61-летнюю пенсионерку виновной в совершении данного преступления за то, что в марте прошлого года женщина на своей странице в соцсети ВКонтакте в открытом доступе опубликовала ряд публикаций, в том числе в формате фото и видео, которые содержали заведомо ложную информацию о ходе СВО.
В пресс-службе уточнили, что пенсионерке была известна и информация из брифинга официального представителя Министерства обороны России, что означает, что женщина знала, что опубликованная ей информация не соответствует действительности.
В судебном заседании женщина вины во вменяемых ей деяниях не признала. Но суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.
Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу, а значит он может быть обжалован.