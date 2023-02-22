В Башкирии пенсионерку приговорили к обязательным работам условно за дискредитацию ВС

Городской суд Стерлитамака признал 61-летнюю пенсионерку виновной в совершении данного преступления за то, что в марте прошлого года женщина на своей странице в соцсети ВКонтакте в открытом доступе опубликовала ряд публикаций, в том числе в формате фото и видео, которые содержали заведомо ложную информацию о ходе СВО.