mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Башкирии пенсионерку приговорили к обязательным работам условно за дискредитацию ВС

22 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Пенсионерка из Стерлитамака опубликовала в соцсетях видео и фото с ложной информацией о действиях российских военных.

Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила о приговоре по уголовному делу по уголовной статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Напомним, статья эта в уголовном кодексе РФ появилась менее года назад, в начале марта 2022 года.

Городской суд Стерлитамака признал 61-летнюю пенсионерку виновной в совершении данного преступления за то, что в марте прошлого года женщина на своей странице в соцсети ВКонтакте в открытом доступе опубликовала ряд публикаций, в том числе в формате фото и видео, которые содержали заведомо ложную информацию о ходе СВО.

В пресс-службе уточнили, что пенсионерке была известна и информация из брифинга официального представителя Министерства обороны России, что означает, что женщина знала, что опубликованная ей информация не соответствует действительности.

В судебном заседании женщина вины во вменяемых ей деяниях не признала. Но суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.

Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу, а значит он может быть обжалован.

С введением статьи о дискредитации армии в Башкирии по ней оштрафовали 73 человека
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Сегодня, 05:22
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
Сегодня, 05:55
«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым
Сегодня, 04:38
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Вчера, 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Сегодня, 06:52
«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО
Вчера, 09:44