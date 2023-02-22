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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Башкирии главврача больницы будут судить за мелкое взяточничество в ущербом в 2 млн

22 февраля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Мужчину обвиняют по трем статьям, включая получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о утверждении обвинительного заключения по делу главного врача центральной районной больницы Кигинского района республики. Обвиняют мужчину по трем статья уголовного кодекса, а именно в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мелком взяточничестве. Однако ущерб от действий главного врача оказался весьма существенным и составил 1,9 млн рублей.

Следствие полагает, что на протяжении пяти лет, с 2014 до 2019 года давал своим подчиненным неправомерные указания оформлять «мертвые души», то есть оформлять амбулаторные карты и вносить туда данные о якобы оказанных медуслугах, а также о пребывании на амбулаторном лечении. Делалось это для того, чтобы больница продолжала в полной мере получать финансирование, а численность штата не сокращалась.

Промышлял предприимчивый главврач установкой сотрудникам повышенного размера оплаты труда и стимулирующих выплат, однако из них часть выплачивалась в карман главврача через руководителей структурных подразделений, те в свою очередь получали за это «освобождение» от применения к ним мер дисциплинарной ответственности и увольнения.

Главный врач тем временем не признал вину в совершении преступления, но дело направлено в Белокатайский межрайонный суд, где его и рассмотрят по существу.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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