В Башкирии главврача больницы будут судить за мелкое взяточничество в ущербом в 2 млн

Следствие полагает, что на протяжении пяти лет, с 2014 до 2019 года давал своим подчиненным неправомерные указания оформлять «мертвые души», то есть оформлять амбулаторные карты и вносить туда данные о якобы оказанных медуслугах, а также о пребывании на амбулаторном лечении. Делалось это для того, чтобы больница продолжала в полной мере получать финансирование, а численность штата не сокращалась.