В Башкирии главврача больницы будут судить за мелкое взяточничество в ущербом в 2 млн

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о утверждении обвинительного заключения по делу главного врача центральной районной больницы Кигинского района республики. Обвиняют мужчину по трем статья уголовного кодекса, а именно в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мелком взяточничестве. Однако ущерб от действий главного врача оказался весьма существенным и составил 1,9 млн рублей.
Следствие полагает, что на протяжении пяти лет, с 2014 до 2019 года давал своим подчиненным неправомерные указания оформлять «мертвые души», то есть оформлять амбулаторные карты и вносить туда данные о якобы оказанных медуслугах, а также о пребывании на амбулаторном лечении. Делалось это для того, чтобы больница продолжала в полной мере получать финансирование, а численность штата не сокращалась.
Промышлял предприимчивый главврач установкой сотрудникам повышенного размера оплаты труда и стимулирующих выплат, однако из них часть выплачивалась в карман главврача через руководителей структурных подразделений, те в свою очередь получали за это «освобождение» от применения к ним мер дисциплинарной ответственности и увольнения.
Главный врач тем временем не признал вину в совершении преступления, но дело направлено в Белокатайский межрайонный суд, где его и рассмотрят по существу.