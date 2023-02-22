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Updated Сегодня, 08:02

В Башкирии 57-летнего водителя троллейбуса насмерть задавили два троллейбуса в депо

22 февраля 2023, 07:59
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
Трагедия произошла в Стерлитамаке, следком уже начал проверку инцидента.

В Башкирии в троллейбусном депо города Стерлитамак произошла страшная трагедия. 57-летний водитель троллейбуса погиб на рабочем месте, его насмерть зажало двумя троллейбусами, на одном из которых он и должен был выйти, а рейс. Произошло страшное ранним утром, около 5-утра.

Обстоятельства происшествия в пресс-службе следкома описали следующим образом — «троллейбус, на котором мужчина собирался выходить на рейс, начал движение, в это время пострадавший находился перед ним. В результате мужчину зажало между двумя троллейбусами».

К сожалению от полученных травм мужчина скончался на месте. Полиция и следователи незамедлительно выехали на место происшествия. Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Уголовное дело пка не возбуждено., но инициирована проверка.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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