В Башкирии 57-летнего водителя троллейбуса насмерть задавили два троллейбуса в депо

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В Башкирии в троллейбусном депо города Стерлитамак произошла страшная трагедия. 57-летний водитель троллейбуса погиб на рабочем месте, его насмерть зажало двумя троллейбусами, на одном из которых он и должен был выйти, а рейс. Произошло страшное ранним утром, около 5-утра.
Обстоятельства происшествия в пресс-службе следкома описали следующим образом — «троллейбус, на котором мужчина собирался выходить на рейс, начал движение, в это время пострадавший находился перед ним. В результате мужчину зажало между двумя троллейбусами».
К сожалению от полученных травм мужчина скончался на месте. Полиция и следователи незамедлительно выехали на место происшествия. Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Уголовное дело пка не возбуждено., но инициирована проверка.