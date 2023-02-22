В Башкирии 57-летнего водителя троллейбуса насмерть задавили два троллейбуса в депо

В Башкирии в троллейбусном депо города Стерлитамак произошла страшная трагедия. 57-летний водитель троллейбуса погиб на рабочем месте, его насмерть зажало двумя троллейбусами, на одном из которых он и должен был выйти, а рейс. Произошло страшное ранним утром, около 5-утра.