Уфа не вошла в топ-10 городов по качеству воздуха

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Уфе не вошла в рейтинг самых чистых и грязных городов России по качеству воздуха. Согласно рейтингу КБ Стрелка, уровень загрязнения воздуха в башкирской столике — низкий. Проанализировали также города Салават, Октябрьский, Стерлитамак и Нефтекамск, где уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.
Между тем, топ самых чистых городов возглавили: Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск, Балаково, Брянск, Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск, Волгодонск.
В рейтинг самых грязных городов вошли Московская агломерация, Якутск, Новосибирск, Норильск, Бердск, Находка, Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный, Тольятти.
Напомним, что на прошлой неделе вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко поручила разобраться с качеством воздуха в Салавате и в Стерлитамаке. В частности чиновница раздала ряд поручений Минэкологии России и Росприроднадзору. Наличие выбросов в этих городах подтвердил и глава Башкирии, однако добавил, что выбросы по линии предприятий сокращаются с каждым годом.
Сами жители Стерлитамака в начале февраля атаковали социальные сети Радия Хабирова и сообщили о «газовой атаке» в городе. В частности, они отмечали, что пока диспетчера заводов играют в футбол и сваливают все друг на друга, в городе от выбросов попросту невозможно дышать. Сообщали жители и об ухудшении самочувствия на фоне происходящего.