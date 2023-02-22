Уфа не вошла в топ-10 городов по качеству воздуха

Сами жители Стерлитамака в начале февраля атаковали социальные сети Радия Хабирова и сообщили о «газовой атаке» в городе. В частности, они отмечали, что пока диспетчера заводов играют в футбол и сваливают все друг на друга, в городе от выбросов попросту невозможно дышать. Сообщали жители и об ухудшении самочувствия на фоне происходящего.