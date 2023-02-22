Турчак рассказал о главной мысли послания президента РФ

Как сообщается на сайте ER.ru, сегодня вся Россия сплотилась ради общей цели. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главной мыслью послания президента считается то, что народ и армия едины. Так было и будет всегда, и благодаря этому мы должны победить, подытожил Турчак.