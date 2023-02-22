Турчак рассказал о главной мысли послания президента РФ

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По словам Путина, большинство граждан России поддержало проведение специальной военной операции и действия по защите Донбасса. Он выразил благодарность всем героям, которые принимали и принимают участие в СВО, пишет rostovgazeta.ru..
Президент отметил, что нашим долгом является поддержка семей, потерявших родных на СВО. Им надо помочь вырастить детей, дать им образование и специальность.
По его поручению будет сформирован специальный государственный фонд адресной помощи тем семьям, у которых погибли родные в СВО, и ветеранам спецоперации.
Также Путин предложил всем участникам специальной военной операции установить регулярный отпуск, длительность которого будет составлять не менее двух недель не реже чем два раза в год, не учитывая времени, потраченного на дорогу.
При этом было предложено установить минимальный размер оплаты труда в сумме 19 242 рубля начиная с 1 января 2024 года. Размер социального налогового вычета тоже станет выше.
Регионы смогут получить финансовую помощь на реализацию национальных проектов, которые были зарезервированы на следующий год, через беспроцентные казначейские кредиты.
Путин также рассказал о прямом влиянии на развитие инфраструктуры в России. Это программа социальной газификации. Ее реализуют партия «Единая Россия» и «Газпром». Теперь все желающие смогут воспользоваться ей когда угодно, поскольку она будет действовать на постоянной основе.
Путин сказал, что к концу этого года планируется отремонтировать порядка 3,5 тысячи зданий по программе капитального ремонта школ. Ее выполняют «Единая Россия» и Министерство просвещения.
Также президент предложил вернуться к традиционной для РФ базовой подготовке специалистов с высшим образованием для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие образования.
Кроме того, отдельное внимание он уделил кадровому потенциалу армии и флота.
В заключение он отметил, что необходимо поддерживать фронт и к этой поддержке подключать граждан России.
Как сообщается на сайте ER.ru, сегодня вся Россия сплотилась ради общей цели. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главной мыслью послания президента считается то, что народ и армия едины. Так было и будет всегда, и благодаря этому мы должны победить, подытожил Турчак.