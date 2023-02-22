Тревога по радио в Уфе, жалобы на «Аркаду» и 12 лет «строгача» экс-чиновнику мэрии

Жители Башкирии снова пожаловались на мизерные зарплаты ООО «ПО „Аркада“. Напомним, что первая жалоба была опубликована на странице Радия Хабирова также накануне. На этот раз историей поделилась жительница Сетрлитамака, которая после сокращения на предыдущем месте работы устроилась оператором швейного оборудования на фабрике „Аркада“ с зарплатой от 20 тысяч рублей. Женщина прошла обучение и приступила к работе. Однако, как рассказывает Наталия, работать здесь оказалось невыносимо — по ее словам, для достойной зарплаты на швейной фабрике необходимо работать семь дней в неделю.