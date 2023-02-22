Тревога по радио в Уфе, жалобы на «Аркаду» и 12 лет «строгача» экс-чиновнику мэрии

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Сегодня в Уфе на радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге. В сообщении под оглушительный вой сирен говорилось: «Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара».
Позже в МЧС пояснили, что информация, которая прозвучала по радио, была фейком и не советовала действительности. При этом в ведомстве отметили, что аналогичные сообщения прозвучали сегодня и в других городах России.
Жители Башкирии снова пожаловались на мизерные зарплаты ООО «ПО „Аркада“. Напомним, что первая жалоба была опубликована на странице Радия Хабирова также накануне. На этот раз историей поделилась жительница Сетрлитамака, которая после сокращения на предыдущем месте работы устроилась оператором швейного оборудования на фабрике „Аркада“ с зарплатой от 20 тысяч рублей. Женщина прошла обучение и приступила к работе. Однако, как рассказывает Наталия, работать здесь оказалось невыносимо — по ее словам, для достойной зарплаты на швейной фабрике необходимо работать семь дней в неделю.
В Башкирии уже экс-чиновнику мэрии дали 12 лет «строгача» за махинации с канцелярией. Бывший глава отдела мэрии города Туймазы, который возглавлял отдел по молодежной политике, на 12 лет отправится в колонию строгого режима. Такой приговор мужчине, обвиняемому в получении взятки должностным лицом в крупном размере, вынес Туймазинский межрайонный суд. Разумеется с поста главы отдела горадминистрации он также был уволен по отрицательным основаниям.