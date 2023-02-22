Синоптики Башкирии рассказали о погоде на длинные выходные

Синоптики отмечают, что 24 и 25 февраля активный циклон сместится за Урал. Так, ночью 24 февраля похолодает до -19 градусов и до -24 градусов при прояснениях, а днем до -9…-14 градусов. В субботу, 25 февраля, ночные температуры останутся на том же уровне, а вот днем потепление до -6 градусов. Интенсивность снега в эти дни уменьшится до небольшой и умеренной.