Синоптики Башкирии рассказали о погоде на длинные выходные

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Завтра, 23 февраля, в Башкирии погода ожидается неблагоприятная. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, все дело в активном циклоне, который сместится с районов Уральска на территорию Башкирии. В частности, в этот день ожидается снег и метель различной интенсивности, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.
Температура воздуха ночью днем и ночью прогнозируется одинакова: -4…-9 градусов, местами -14 градусов.
Синоптики отмечают, что 24 и 25 февраля активный циклон сместится за Урал. Так, ночью 24 февраля похолодает до -19 градусов и до -24 градусов при прояснениях, а днем до -9…-14 градусов. В субботу, 25 февраля, ночные температуры останутся на том же уровне, а вот днем потепление до -6 градусов. Интенсивность снега в эти дни уменьшится до небольшой и умеренной.
Ранее МЧС предупредили жителей о мощной непогоде, которая надвигается на республику.