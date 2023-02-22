Почему линия обороны «Барселоны» начинается… с атаки

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
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У «Барсы» неожиданно хорошая оборона, но защищаться коллектив Хави всегда начинает именно с атакующих футболистов. И сразу стоит отметить, что в отборе отлично действует вся атакующая линия, включая даже Роберта Левандовского. В матче чемпионата против «Вильярреала» поляк был признан лучшим игроком поединка, хотя не забил, а лишь отличился ассистом. Но форвард оказался одним из лидеров команды по единоборствам: выиграл шесть из четырех.
Роберт постоянно помогает обороне при угловых, где он выиграл половину единоборств. Возможно, это и есть идеальный пример «опорного форварда». В Испании его роль уже сравнивают с игрой Гризманна на победном для Франции чемпионате мира-2018.
«Левандовский — мой самый первый защитник», — любит говорить Хави.
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