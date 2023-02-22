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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Почему линия обороны «Барселоны» начинается… с атаки

22 февраля 2023, 06:53
Фото: cdn.vox-cdn.com
«Барселона» является доминантным лидером чемпионата Испании по футболу.

Основная часть как специалистов, так и болельщиков считают, что именно каталонцы завоюют в нынешнем сезоне золото Примеры. Таким образом, многие бетторы заключают пари на победные поединки «Барселоны». Тем более, что сегодня стало чрезвычайно комфортно взаимодействовать с букмекером, ведь для этого требуется лишь смартфон. Теперь мобильная версия 1хставка доступна для бесплатного скачивания на портале «Рейтинг Букмекеров».

У «Барсы» неожиданно хорошая оборона, но защищаться коллектив Хави всегда начинает именно с атакующих футболистов. И сразу стоит отметить, что в отборе отлично действует вся атакующая линия, включая даже Роберта Левандовского. В матче чемпионата против «Вильярреала» поляк был признан лучшим игроком поединка, хотя не забил, а лишь отличился ассистом. Но форвард оказался одним из лидеров команды по единоборствам: выиграл шесть из четырех.

Роберт постоянно помогает обороне при угловых, где он выиграл половину единоборств. Возможно, это и есть идеальный пример «опорного форварда». В Испании его роль уже сравнивают с игрой Гризманна на победном для Франции чемпионате мира-2018.

«Левандовский — мой самый первый защитник», — любит говорить Хави.

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#Спорт#Андрей Королев
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