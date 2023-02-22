«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Жительница Стерлитамака рассказала в соцсетях о зарплатах на предприятии «Аркада», которое ранее неоднократно нахваливал глава республики Радий Хабиров.
По словам Наталии Б., попав под сокращение годом ранее, она встала на биржу труда, где позднее ей предложили вакансию оператора швейного оборудования на фабрике «Аркада» с зарплатой от 20 тысяч рублей. Женщина прошла обучение и приступила к работе. Однако, как рассказывает Наталия, работать здесь оказалось невыносимо — по ее словам, для достойной зарплаты на швейной фабрике необходимо работать семь дней в неделю.
— Там невыносимо работать, план — его никогда не выполнишь, там жить надо и работать без выходных, чтобы сделать план, хотя я работала три месяца ученицей и за три месяца мне заплатили зарплату 14 тысяч, аванс 500 рублей, — делится подробностями женщина.
Более того, женщина, с ее слов, якобы не получила никаких выплат на Новый год и вынуждена была работать едва ли не за еду. При этом, по её словам, находятся люди, которые готовы работать на предприятии по 12 часов и едва ли не жить здесь.
Отметим, что это не первый случай, когда работники ООО «ПО „Аркада“ жалуются на невыносимые условия труда и мизерные зарплаты. Так, ранее один из сотрудников пожаловался, что его зарплата за прошлый месяц составила меньше чем МРОТ. Примечательно, что буквально на следующий день после публикации мужчины, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост, в котором высоко оценил работу предприятия.
— Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников. Это не только конкурентная зарплата — еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое, — заявлял глава Башкирии.