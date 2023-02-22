На выходных в Башкирии температура воздуха будет скакать от -2 до -20 градусов

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Длительные выходные в Башкирии успеют показать весьма широкий диапазон температур от — 2 до — 20 градусов Цельсия. И это только до пятницы, 24 февраля. Так сегодня, 22 февраля температура воздуха в республике днем будет более чем приятной для зимы, в диапазоне от -2 до -7 градусов. Прогнозируется небольшой снег, местами по республике будет он и умеренным. Ветер сегодня будет южным и юго-восточным, умеренным.
Ночь на 23 февраля тоже не станет морозной, столбики не опустятся ниже -13 градусов. Колебаться температура воздуха будет от -8 до -13. А вот днем в четверг будет холоднее чем в среду, от -4 до -9 градусов. Праздничный день обещает быть снежным, ветер прогнозируется южный, который будет переходить в умеренный северный.
В пятницу, 24 февраля также ждут снежка, где-то он будет небольшим, но в отдельных районах обещают метель. Ветер перестанет быть умеренным, а станет порывистым, направление ветра северо-западный, западный. Ночью будет морозно, -15, -20 градусов, днем особого тепла республике тоже не прогнозируют, температура воздуха будет колебаться в пределах от — 9 до -14 градусов.