На выходных в Башкирии температура воздуха будет скакать от -2 до -20 градусов

Длительные выходные в Башкирии успеют показать весьма широкий диапазон температур от — 2 до — 20 градусов Цельсия. И это только до пятницы, 24 февраля. Так сегодня, 22 февраля температура воздуха в республике днем будет более чем приятной для зимы, в диапазоне от -2 до -7 градусов. Прогнозируется небольшой снег, местами по республике будет он и умеренным. Ветер сегодня будет южным и юго-восточным, умеренным.