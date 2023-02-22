На форуме “Дальний Восток – зима открытий”обсуждался туризм в Арктике и ДФО

По словам Яровой, она уже прорабатывает с правительством направление санаторно-курортного лечения, оно стало одним из векторов повестки развития туризма. Вице-спикер заявила, что видит задачи форума в том, чтобы определить различные форматы развития туризма, создав в итоге тот продукт, который будет востребован совершенно разными возрастными группами и людьми с разными интересами.