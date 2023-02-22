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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

На форуме “Дальний Восток – зима открытий”обсуждался туризм в Арктике и ДФО

22 февраля 2023, 12:32
Фото: фрагмент видео YouTube
Форум “Дальний Восток – зима открытий” проводится на Камчатке 21–22 февраля при поддержке Фонда Росконгресс.

Мероприятие проходит в рамках зимнего фестиваля “Берингия-2023” и в статусе официальной зимней площадки российского туристического форума “Путешествуй!”. Официальным инфопартнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

В этом году участниками форума стали свыше 700 человек. Во время обсуждения туристических итогов минувшего года эксперты сообщили, что поток туристов на Дальний Восток увеличился на 25%. Услугами гостиниц воспользовались 2,7 млн человек, пишет vostokmedia.com.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что рост турпотока требует создания соответствующей инфраструктуры, а для этого нужна государственная поддержка инвесторов. Сейчас в рамках свободного порта Владивосток и на других территориях опережающего развития реализуется 273 туристических проекта, подразумевающих создание 12 000 рабочих мест. Инвестиции в них превышают 138 млрд рублей.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула необходимость формирования на местах внутренней политики гостеприимства. Её элементами являются благоустройство, качество питания в точках общепита, уровень отельного сервиса и не только.

По словам Яровой, она уже прорабатывает с правительством направление санаторно-курортного лечения, оно стало одним из векторов повестки развития туризма. Вице-спикер заявила, что видит задачи форума в том, чтобы определить различные форматы развития туризма, создав в итоге тот продукт, который будет востребован совершенно разными возрастными группами и людьми с разными интересами.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в своём выступлении акцентировал внимание на уникальной природе Дальнего Востока как основном факторе привлечения туристов. Он напомнил, что фонд участвует в инвестпроекте создания соколиного центра “Камчатка”, который займётся восстановлением популяции исчезающих хищных птиц.

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