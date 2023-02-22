На Башкирию надвигается мощная непогода

В МЧС по Башкирии предупреждают о надвигающихся на республику неблагоприятных погодных условий, а именно метели, снегопадах и их закономерных последствиях в виде снежных заносов на дорогах, снежного наката и гололедицы. Помимо вышеперечисленных явлений прогнозируется и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.