mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

На Башкирию надвигается мощная непогода

22 февраля 2023, 09:42
Фото: 1MI

На Башкирию надвигается ураганный ветер, прогнозируется метель, снегопады и гололед

В ближайшие сутки МЧС призывает жителей и гостей Башкирии к осторожности.

В МЧС по Башкирии предупреждают о надвигающихся на республику неблагоприятных погодных условий, а именно метели, снегопадах и их закономерных последствиях в виде снежных заносов на дорогах, снежного наката и гололедицы. Помимо вышеперечисленных явлений прогнозируется и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

Предупреждают в ведомстве и о том, что на дорогах республики из-за снега и метели может существенно ухудшить видимость на отдельных участках автодорог — видимость составит 500 метров и менее.

О том какая погода ожидается в Башкирии со среды по пятницу Mkset ранее сообщал здесь.

На выходных в Башкирии температура воздуха будет скакать от -2 до -20 градусов
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Сегодня, 05:22
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
Сегодня, 05:55
«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым
Сегодня, 04:38
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Вчера, 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Сегодня, 06:52
«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО
Вчера, 09:44