На Башкирию надвигается мощная непогода

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В МЧС по Башкирии предупреждают о надвигающихся на республику неблагоприятных погодных условий, а именно метели, снегопадах и их закономерных последствиях в виде снежных заносов на дорогах, снежного наката и гололедицы. Помимо вышеперечисленных явлений прогнозируется и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.
Предупреждают в ведомстве и о том, что на дорогах республики из-за снега и метели может существенно ухудшить видимость на отдельных участках автодорог — видимость составит 500 метров и менее.
О том какая погода ожидается в Башкирии со среды по пятницу Mkset ранее сообщал здесь.