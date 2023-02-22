Холодный ужас: работники «Уфаводоканала» рассказали, что уфимцы сбрасывают в унитазы

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Уфаводоканал опубликовал статистику по засорам, устраненным в Уфе за месяц с 20 января по 20 февраля — за месяц 1337 засоров устранили, так на день в городе приходится 44 таких происшествий, и всего за сутки из канализации специалисты достают до 8 тонн прессованных отходов.
Такой массив мусора формируют влажные салфетки, тряпки, пищевые отходы. Нерастворимый мусор, брошенный в унитаз, собирается в крупные кучи и приводит к засорам. Такие засоры могут становиться и причиной городских аварий, одна из которых произошла 29 января нынешнего года. В соцсетях появилось видео ручьев воды, текущих по улице Мира в Черниковке, которое авторы поста связывали с прорывом канализации, однако за установлением официальной причины Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Уфаводоканал», где сообщили, что причиной аварии стал засор на наружных сетях водоотведения, который специалисты предприятия устранили в тот же день.
В преддверии праздников во избежание подобных ситуаций в «Уфаводоканале» напомнили о том, что к примеру детские подгузники в воде увеличиваются в размерах, вызывают засоры, или забивают насосы на станции, наполнители для кошачьих туалетов — цементируются влагой, ватные палочки сотнями скапливаются в изгибах канализационных труб и вызывают массивные засоры. Влажные же салфетки в воде не растворяются, а хорошо тянутся и столь же хорошо застревают в трубах. Жмых от сваренного кофе тоже категорически нельзя выливать в унитаз или раковину — в воде он не растворяется, а оседает на трубах, налипает на жировые отложения и образует твердую пробку. То же самое касается и пищевых отходов — им не место в канализации.
В непредвиденных ситуациях жители могут обращаться по телефонам, которые работают круглосуточно: