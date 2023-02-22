Холодный ужас: работники «Уфаводоканала» рассказали, что уфимцы сбрасывают в унитазы

В преддверии праздников во избежание подобных ситуаций в «Уфаводоканале» напомнили о том, что к примеру детские подгузники в воде увеличиваются в размерах, вызывают засоры, или забивают насосы на станции, наполнители для кошачьих туалетов — цементируются влагой, ватные палочки сотнями скапливаются в изгибах канализационных труб и вызывают массивные засоры. Влажные же салфетки в воде не растворяются, а хорошо тянутся и столь же хорошо застревают в трубах. Жмых от сваренного кофе тоже категорически нельзя выливать в унитаз или раковину — в воде он не растворяется, а оседает на трубах, налипает на жировые отложения и образует твердую пробку. То же самое касается и пищевых отходов — им не место в канализации.