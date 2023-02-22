«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии

На странице у главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях появился комментарий от разгневанной мамочки из Уфы Карины О. Женщина пожаловалась, что из-за ранее необъявленного переноса сроков начисления пособия на детей с 3 до 7 лет семья рискует вовремя не оплатить услуги ЖКХ и питание в детском саду.