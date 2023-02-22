«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
На странице у главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях появился комментарий от разгневанной мамочки из Уфы Карины О. Женщина пожаловалась, что из-за ранее необъявленного переноса сроков начисления пособия на детей с 3 до 7 лет семья рискует вовремя не оплатить услуги ЖКХ и питание в детском саду.
— Где наши пособия с 3 до 7??? Я вдова, у меня двое детей, и пособия — часть моего бюджета!!! Я готова из-за этого бардака выйти на республиканские и федеральные каналы, что творится-то??? Где деньги? — возмутилась уфимка.
В ответ специалисты ЦУРа запросили у женщины личные данные и сообщили, что специалисты минтруда, которые занимаются темой социальных пособий ответят ей до 28 февраля. Однако такой срок категорически не устроил молодую маму.
— Этот ответ меня не устраивает! 28 число — это конец месяца! Значит, госпожа Ленара [Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии — прим. ред] пусть отвечает адресно, почему такой бардак в ведомстве! Есть четко установленные сроки по зачислениям! — ответила на комментарий специалиста ЦУР Карина О.
Представитель Минтруда Башкирии сообщил женщине, что пособие от 3 до 7 лет будет продолжать зачисляться ежемесячно, однако сроки зачисления указанного пособия изменились.
— Так, в феврале и далее ожидайте, пожалуйста, выплату в период с 21 по 28 число. Это касается получателей и на банковский счет, и с доставкой на дом (через почту — по личному требованию по 24 число включительно), — сообщила специалист ведомства.
Другая мамочка Екатерина И. в ответ на комментарий представителя минтруда ответила не только возмущением, но и иронией.
— Нас спрашивали? До 25-го надо оплату ЖКХ и садики, а вы нам предлагаете 28-го)) Вот вам и поддержка семей с детьми, — резюмировала женщина.
Mkset обратился в Минтруд Башкирии, чтобы выяснить причину изменения сроков выплаты детских пособий. Комментарий ведомства будет опубликован после его получения.