Депутаты Башкирии приняли закон об аренде охотничьего оружия

Передать во временное пользование оружие иностранцам смогут только охотпользователи, которое предварительно получили на то специальное разрешение от Росгвардии для ношения и использования в целях охоты. Сам иностранный гражданин должен будет предъявить выданный в его стране документом о праве владеть оружием, либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Решение будет действительно не более 90 дней.