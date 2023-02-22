Депутаты Башкирии приняли закон об аренде охотничьего оружия

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект, который позволит гражданам передавать патроны и оружие во временное пользование другим лицам. Соответствующие изменения были внесены в закон РБ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан».
Как заявляет председатель Госсобрания Константин Толкачев, передавать оружие во временное пользование можно исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение. В связи с чем охотничьи инспекторы наделены правом проверки соответствующих документов.
— Получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет. Они получат разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такой вид документа будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет, — Константин Толкачев.
Передать во временное пользование оружие иностранцам смогут только охотпользователи, которое предварительно получили на то специальное разрешение от Росгвардии для ношения и использования в целях охоты. Сам иностранный гражданин должен будет предъявить выданный в его стране документом о праве владеть оружием, либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Решение будет действительно не более 90 дней.
Закон вступит в силу 15 июля 2023 года.